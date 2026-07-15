В США после смерти Грэма переписали законопроект о санкциях против России: что изменилось

В Сенате США представили обновленную версию двухпартийного законопроекта о новых санкциях против России, который на протяжении многих лет продвигал покойный сенатор Линдси Грэм. Документ смягчает отдельные положения, касающиеся пошлин для крупнейших покупателей российских энергоносителей, однако сохраняет жесткое давление на российскую экономику, финансовую систему и "теневой флот".

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Об этом пишет Reuters. Обновленный законопроект поддержали 26 соавторов.

Законопроект переписали после смерти Грэма

Обновленный документ представили сенаторы от Республиканской и Демократической партий через несколько дней после смерти Линдси Грэма.

По словам помощников сенаторов, у документа уже есть как минимум 26 соавторов, а в ближайшее время их число может увеличиться. В Сенате выражают уверенность, что у законопроекта высокие шансы на принятие.

Больше всего смягчили пошлины для покупателей нефти и газа из РФ

Главное изменение касается таможенных тарифов для стран, закупающих российскую нефть и газ.

Если предыдущая редакция предусматривала универсальную пошлину в размере 500% для всех таких государств, то теперь максимальная ставка составит до 100% и будет применяться только к пяти крупнейшим импортерам российских энергоносителей.

Кроме того, законопроект содержит исключение для стран, которые импортируют менее 15% российского природного газа и при этом активно сокращают зависимость от него. По данным Reuters, под эту норму могут подпасть Япония, Франция, Венгрия и Бельгия.

Среди крупнейших покупателей российской нефти авторы законопроекта называют Китай, Индию, Словакию, Венгрию и Азербайджан.

Под санкции попадут банки, "теневой флот" и крупные энергетические проекты

Документ также предусматривает новые ограничения в отношении российской экономики.

В частности, санкции планируется ввести в отношении:

- российского "теневого флота" танкеров, используемого для обхода международных ограничений;

- финансовых учреждений России, включая Центральный банк РФ;

- крупнейших государственных энергетических проектов, среди которых "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ" 1, 2 и 3.

Трамп сможет приостанавливать действие санкций

Еще одно важное нововведение – президент США сможет временно отказаться от применения санкций, если сочтет это соответствующим национальным интересам страны.

По словам помощников сенаторов, именно после многомесячных переговоров с Белым домом удалось найти компромиссный вариант, который поддерживают и Конгресс, и администрация президента.

"Это единственный документ, который сейчас поддерживают все стороны и который реально может продвинуться вперед и усилить давление на Россию", – пояснил один из помощников Сената.

Трамп предлагает добавить санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп также заявил, что в законопроект могут быть добавлены санкции против Ирана и группировки "Хезболла".

В то же время сенатор-демократ Ричард Блументаль призвал не расширять документ новыми положениями, чтобы не затягивать его принятие.

Сам Трамп выразил уверенность, что законопроект будет одобрен и станет законом.

"Это будет в честь Линдси. Это было его дело. Он хотел этого больше всего. Есть хорошие шансы, что это будет сделано", – сказал президент США.

Как сообщал OBOZ.UA:

Сенатор Грэм незадолго до своей смерти утверждал, что Белый дом одобрил законопроект о "адских санкциях" против России. Тогда политик говорил, что это даст президенту США Дональду Трампу рычаги для скорейшего завершения войны в Украине.

Президент США Дональд Трамп поддержал принятие нового двухпартийного пакета санкций против России, который на протяжении нескольких лет продвигал сенатор-республиканец Линдси Грэм. Такое решение Трамп принял через несколько дней после неожиданной смерти Грэма, что, вероятно, ускорит прохождение законопроекта через Конгресс.

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