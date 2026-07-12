Умер друг Украины Линдси Грэм: Трамп эмоционально отреагировал

Утром 12 июля стало известно о смерти американского сенатора Линдси Грэма. Политик ушел из жизни после непродолжительной и внезапной болезни.

Видео дня

В официальном обращении, опубликованном офисом сенатора, сказано, что политик скончался после "короткой и внезапной болезни". Об этом говорится на странице Грэма в соцсети Х.

Что известно о смерти сенатора

По информации NBC News, сотрудники скорой помощи отреагировали на вызов об остановке сердца в доме Грэма на Капитолийском холме. Однако усилия медиков не увенчались успехом и политик скончался.

"Вечером в субботу, 11 июля, сенатор США Линдси Грэм скончался после непродолжительной и внезапной болезни. Семья сенатора Грэма ценит молитвы в это время и просит уважать их частную жизнь в этот невероятно трудный период", – говорится в сообщении.

Реакция на смерть Грэма

Президент США Дональд Трамп эмоционально отреагировал на внезапную смерть сенатора. Американский лидер отметил, что Линдси Грэм был одним из величайших людей и сенаторов, которых он когда-либо знал.

"Он всегда работал и был истинным американским патриотом. Линдси будет очень не хватать!!! Подробности и информация о похоронах будут сообщены позже. Очень грустно", – написал Трамп.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир выразил соболезнования в связи со смертью сенатора. В соцсети Х он написал, что "Израиль потерял одного из своих самых близкий друзей".

"Сенатор Линдси Грэм стоял бок о бок с Израилем не потому, что это было легко, а потому, что считал это правильным. Его непреклонная поддержка, мужество и нравственная ясность обрели ему восхищение миллионов израильтян", – заявил Бен-Гвир.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после смерти сенатора написал, что у его страны "нет друга лучше, чем Линдси". Глава израильского правительства написал, что Грэм понимал, что безопасность Израиля и Америки неразделима.

"Израиль потерял одного из своих величайших друзей. Америка потеряла великого патриота. Я потерял любимого друга",– заявил Нетаньяху.

Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер выразил соболезнования в связи со смертью сенатора. Глава штата подчеркнул, что Грэм был "яростным борцом за Южную Каролину и Америку".

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что он глубоко расстроен новостью о смерти сенатора. По его словам, Грэм был непоколебимым другом Украины, который ясно понимал, что борьба Украины – это борьба за свободу, демократию и справедливый международный порядок.

"Я благодарен за все, что он сделал для Украины, ее свободы и независимости. Я убежден, что дело, которое он отстаивал, будет продолжено, и что Россия почувствует силу жестких санкций за свои преступления", – написал Стефанчук.

Поддержка Украины

В контексте Украины сенатор Линдси Грэм занимал уникальную и крайне заметную позицию в американской политике. Он был одним из самых ярых и последовательных сторонников военной помощи Киеву среди республиканцев.

Грэм совершил 10 официальных визитов в Киев с начала полномасштабного вторжения. Свой последний визит он нанес буквально за день до своей внезапной смерти от непродолжительной болезни – 10-11 июля 2026 года. В рамках этой последней поездки он успел встретиться с Владимиром Зеленским и посетить завод украинской оборонной компании, производящей беспилотники.

Грэм стал соавтором жесткого двухпартийного законопроекта об усилении санкций против России, направленного на блокировку ее доходов от нефти, газа и урана (предполагающего пошлины до 500%). Сенатор активно выступал связующим звеном между Киевом и Белым домом, объявив, что ему удалось получить "зеленый свет" и благословение Трампа на продвижение этого документа в Конгрессе.

Политик продвигают идею "помощи в кредит". Именно Грэм публично артикулировал идею Трампа предоставлять Украине военную помощь в виде беспроцентного кредита, а не безвозмездных грантов. Он также активно продвигал в США тезис о том, что Украина критически важна для американской экономики, так как обладает колоссальными залежами редких полезных ископаемых, которые не должны достаться России или Китаю.

Напомним, сенатор Грэм незадолго до своей смерти утверждал, что Белый дом одобрил законопроект о "адских санкциях" против России. Тогда политик говорил, что это даст президенту США Дональду Трампу рычаги для скорейшего завершения войны в Украине.

Как писал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский в интервью Reuters заявил, что Соединенные Штаты готовы предоставить конечное соглашение о гарантиях безопасности только при условии выхода украинских войск с Донбасса. Он подчеркнул, что такой сценарий создаст серьезные риски.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!