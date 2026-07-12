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Умер друг Украины Линдси Грэм: Трамп эмоционально отреагировал

Алексей Лютиков
Новости. Мир
4 минуты
11,5 т.
Умер американский сенатор Линдси Грэм
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Утром 12 июля стало известно о смерти американского сенатора Линдси Грэма. Политик ушел из жизни после непродолжительной и внезапной болезни.

В официальном обращении, опубликованном офисом сенатора, сказано, что политик скончался после "короткой и внезапной болезни". Об этом говорится на странице Грэма в соцсети Х.

Что известно о смерти сенатора

По информации NBC News, сотрудники скорой помощи отреагировали на вызов об остановке сердца в доме Грэма на Капитолийском холме. Однако усилия медиков не увенчались успехом и политик скончался.

"Вечером в субботу, 11 июля, сенатор США Линдси Грэм скончался после непродолжительной и внезапной болезни. Семья сенатора Грэма ценит молитвы в это время и просит уважать их частную жизнь в этот невероятно трудный период", – говорится в сообщении.

Сообщение о смерти сенатора

Реакция на смерть Грэма

Президент США Дональд Трамп эмоционально отреагировал на внезапную смерть сенатора. Американский лидер отметил, что Линдси Грэм был одним из величайших людей и сенаторов, которых он когда-либо знал.

"Он всегда работал и был истинным американским патриотом. Линдси будет очень не хватать!!! Подробности и информация о похоронах будут сообщены позже. Очень грустно", – написал Трамп.

Трамп выразил соболезнования после смерти Грэма

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир выразил соболезнования в связи со смертью сенатора. В соцсети Х он написал, что "Израиль потерял одного из своих самых близкий друзей".

"Сенатор Линдси Грэм стоял бок о бок с Израилем не потому, что это было легко, а потому, что считал это правильным. Его непреклонная поддержка, мужество и нравственная ясность обрели ему восхищение миллионов израильтян", – заявил Бен-Гвир.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после смерти сенатора написал, что у его страны "нет друга лучше, чем Линдси". Глава израильского правительства написал, что Грэм понимал, что безопасность Израиля и Америки неразделима.

"Израиль потерял одного из своих величайших друзей. Америка потеряла великого патриота. Я потерял любимого друга",– заявил Нетаньяху.

Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер выразил соболезнования в связи со смертью сенатора. Глава штата подчеркнул, что Грэм был "яростным борцом за Южную Каролину и Америку".

Губернатор Южной Каролины о смерти Грэма

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что он глубоко расстроен новостью о смерти сенатора. По его словам, Грэм был непоколебимым другом Украины, который ясно понимал, что борьба Украины – это борьба за свободу, демократию и справедливый международный порядок.

"Я благодарен за все, что он сделал для Украины, ее свободы и независимости. Я убежден, что дело, которое он отстаивал, будет продолжено, и что Россия почувствует силу жестких санкций за свои преступления", – написал Стефанчук.

Стефанчук о смерти Грэма

Поддержка Украины

В контексте Украины сенатор Линдси Грэм занимал уникальную и крайне заметную позицию в американской политике. Он был одним из самых ярых и последовательных сторонников военной помощи Киеву среди республиканцев.

Грэм совершил 10 официальных визитов в Киев с начала полномасштабного вторжения. Свой последний визит он нанес буквально за день до своей внезапной смерти от непродолжительной болезни – 10-11 июля 2026 года. В рамках этой последней поездки он успел встретиться с Владимиром Зеленским и посетить завод украинской оборонной компании, производящей беспилотники.

Линдси Грэм

Грэм стал соавтором жесткого двухпартийного законопроекта об усилении санкций против России, направленного на блокировку ее доходов от нефти, газа и урана (предполагающего пошлины до 500%). Сенатор активно выступал связующим звеном между Киевом и Белым домом, объявив, что ему удалось получить "зеленый свет" и благословение Трампа на продвижение этого документа в Конгрессе.

Политик продвигают идею "помощи в кредит". Именно Грэм публично артикулировал идею Трампа предоставлять Украине военную помощь в виде беспроцентного кредита, а не безвозмездных грантов. Он также активно продвигал в США тезис о том, что Украина критически важна для американской экономики, так как обладает колоссальными залежами редких полезных ископаемых, которые не должны достаться России или Китаю.

Сенатор ознакомился с процессами разработки дронов

Напомним, сенатор Грэм незадолго до своей смерти утверждал, что Белый дом одобрил законопроект о "адских санкциях" против России. Тогда политик говорил, что это даст президенту США Дональду Трампу рычаги для скорейшего завершения войны в Украине.

Как писал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский в интервью Reuters заявил, что Соединенные Штаты готовы предоставить конечное соглашение о гарантиях безопасности только при условии выхода украинских войск с Донбасса. Он подчеркнул, что такой сценарий создаст серьезные риски.

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