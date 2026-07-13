Не инфаркт: судебно-медицинские эксперты назвали предварительную причину смерти сенатора Грема
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Американский сенатор Линдси Грэм, о смерти которого стало известно 12 июля, скончался не от сердечного приступа, как сообщалось ранее. Причиной стала разрыв аорты.
В то же время окончательная причина смерти политика будет объявлена после проведения исследований. Об этом говорится в статье AP News.
Судмедэксперты обнародовали предварительное заключение
Как отмечается в материале, по предварительному заключению судебно-медицинского эксперта, причиной смерти сенатора Грэма стал разрыв аорты. В ведомстве уточнили, что речь идет о расслоении аорты, связанном с атеросклеротическими изменениями сосудов.
Окончательное заключение о причинах смерти будет обнародовано после завершения токсикологических и микроскопических исследований.
Что предшествовало
Американский сенатор скончался 11 июля. По имеющейся информации, вечером того же дня бригада скорой помощи прибыла к дому Грема после сообщения о мужчине, жаловавшемся на сильную боль в груди.
Медики получили вызов около 20:30, пытались стабилизировать его состояние и доставили в больницу, а примерно через 25 минут после прибытия экстренные службы сообщили, что пациенту проводят сердечно-легочную реанимацию.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что Грем поддерживал Украину и неоднократно выступал с жесткими заявлениями в адрес России и ее лидера Владимира Путина, а также призывал к максимальному давлению на Кремль. Издание собрало самые громкие высказывания Грэма о войне в Украине и будущем российского режима.
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