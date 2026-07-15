«Скучаю по тебе»: сестра покойного сенатора США Грема заняла его место в Конгрессе

Дарлин Грэм Нордон принесла присягу в Сенате США и официально приступила к исполнению обязанностей сенатора от штата Южная Каролина. Она заменит своего покойного брата Линдси Грэма до января 2027 года, когда должен был истечь его сенаторский срок.

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Церемонию принесения присяги транслировали в Сенате США. Во время своего первого выступления после назначения Дарлин Грэм Нордон сказала: "Линдси, я скучаю по тебе больше, чем могу выразить словами. Но я это сделаю. Я справлюсь".

Дарлин Грэм Нордон была единственной близкой родственницей Линдси Грэма. Она много лет принимала активное участие в его политических кампаниях и поддерживала работу сенатора.

В Сенат ее назначил губернатор Южной Каролины Генри Макмастер. Законодательство штата позволяет губернатору временно назначить представителя в верхнюю палату Конгресса США до проведения выборов.

Дальнейшие шаги

Линдси Грэм представлял Южную Каролину в Сенате США в течение 23 лет. Он был членом Республиканской партии и неоднократно переизбирался на эту должность.

Теперь республиканцы Южной Каролины должны провести праймериз, чтобы определить кандидата на место сенатора. Промежуточные выборы в Конгресс США запланированы на 3 ноября.

71-летний Линдси Грэм скончался 11 июля в Вашингтоне. Незадолго до этого он находился с визитом в Украине и посетил производственные мощности оборонной компании SkyFall, которая изготавливает беспилотники различного назначения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что предварительной причиной смерти сенатора США Линдси Грэма назвали расслоение аорты вследствие атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания.

Что предшествовало

Американский сенатор скончался 11 июля. По имеющейся информации, вечером того же дня бригада скорой помощи прибыла к дому Грэма после сообщения о мужчине, который жаловался на сильную боль в груди.

Медики получили вызов около 20:30, пытались стабилизировать его состояние и доставили в больницу, а примерно через 25 минут после прибытия экстренные службы сообщили, что пациенту проводят сердечно-легочную реанимацию.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Грем поддерживал Украину и неоднократно выступал с жесткими заявлениями в адрес России и ее лидера Путина, а также призывал к максимальному давлению на Кремль. Издание собрало самые громкие высказывания Грема о войне в Украине и будущем российского режима.

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