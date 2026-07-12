"Путина в ад": какими заявлениями об Украине запомнился сенатор Линдси Грэм

В воскресенье, 12 июля, стало известно, что после непродолжительной и внезапной болезни скончался 71-летний сенатор США Линдси Грэм. Известно, что он поддерживал Украину и неоднократно выступал с жесткими заявлениями в адрес России и ее лидера Владимира Путина, а также призывал к максимальному давлению на Кремль.

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Американский политик требовал ужесточения санкций в отношении РФ, увеличения военной помощи Киеву и возвращения похищенных украинских детей, одновременно предупреждая Москву о серьезных последствиях. OBOZ.UA собрал самые громкие высказывания Грэма о войне в Украине и будущем российского режима.

Позиция Грэма к 2022 году

После оккупации Крыма Россией в 2014 году Линдси Грэм призвал Конгресс США и администрацию тогда действующего президента Барака Обамы ввести жесткие санкции против лиц, причастных к аннексии полуострова, а также добивался приостановки участия России в форматах G8 и G20.

В конце 2016 года, после победы Дональда Трампа на президентских выборах, сенатор вместе с коллегами посетил украинских военных на линии фронта в Донецкой области, где подчеркнул, что борьба Украины против российской агрессии является общим делом с США.

Грэм призвал ликвидировать Путина

Так, в марте 2022 года, вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Грем в эфире Fox News призвал ликвидировать российского диктатора Владимира Путина.

"Кто-то в России должен взять на себя ответственность и отправить этого парня в ад. Вы окажете своей стране и миру большую услугу", – подчеркнул он.

Также политик выразил надежду, что в российской армии найдется человек, способный повторить попытку немецкого офицера Клауса фон Штауффенберга, который в 1944 году пытался ликвидировать Адольфа Гитлера. После этих заявлений посольство России в США потребовало от американских властей официальных объяснений по поводу высказываний сенатора.

Грэм призвал наказать РФ за депортацию детей

Кроме того, сенатор неоднократно требовал от России вернуть всех незаконно вывезенных украинских детей. Он предупреждал, что в случае отказа инициирует законопроект о признании РФ государством-спонсором терроризма.

По словам политика, депортация более 19 тысяч украинских детей является варварским преступлением, которое не может остаться безнаказанным.

"Как я уже говорил в начале этого года, я намерен инициировать законодательство, чтобы признать Россию государством-спонсором терроризма в соответствии с законодательством США, если она не вернет детей", – заявил Грэм.

Он также подчеркнул, что присвоение России статуса государства-спонсора терроризма будет иметь серьезные последствия для ее экономики и международных отношений.

Грэм призвал Путина не затягивать с переговорами

Грэм неоднократно заявлял, что президент США Дональд Трамп готов жестко ответить Путину, если Кремль и в дальнейшем будет затягивать войну против Украины. По его мнению, ключевым инструментом такого давления станут новые масштабные санкции, а самому российскому диктатору следует как можно скорее согласиться на переговоры.

В то же время Грэм подчеркнул, что Трамп уже потерял терпение из-за действий Кремля и готов перейти к более решительным шагам.

"Путин, настала твоя очередь. ... Он (Трамп. – Ред.) собирается надрать тебе задницу", – сказал он.

Грэм о Курской операции

Во время визита в Киев в августе 2024 года, когда Вооруженные силы Украины начали Курскую операцию, Линдси Грэм высоко оценил стойкость украинцев. Он подчеркнул, что за более чем два с половиной года полномасштабной войны Украина не только продолжает удерживать свои позиции, но и перенесла боевые действия на территорию России.

Сенатор также заявил, что гордится украинским руководством и его решимостью в противостоянии российской агрессии.

"Вы уже на территории России. Это смело и замечательно. Я рад, что вы нам об этом не сказали, не предупредили, а просто сделали это. И теперь россияне уже расплачиваются за это", – сказал он.

Грэм заявлял, что Путин ведёт Россию к изоляции

Грэм обращался к гражданам России и заявлял, что Путин своей варварской политикой не стремится прекратить войну против Украины и лишь ведет страну к дальнейшей изоляции.

"Мы должны помнить, что Путин – это человек, который помогал режиму Асада сбрасывать бочковые бомбы с вертолетов на мирных жителей и намеренно обстреливать больницы в Сирии", – напоминал сенатор.

В то же время Грэм обратился к гражданам России с призывом осознать, что политика Путина ведет страну к пропасти. Он подчеркнул, что война уже стоила России десятков тысяч убитых и раненых военных, а экономика страны находится под все более сильным санкционным давлением.

"Россия изолирована как никогда. Это не делает её великой. Это делает её государством-изгоем. Вы, российский народ и военные, способны на большее", – отмечал сенатор Грэм.

Грэм призвал вооружить Украину ракетами Tomahawk

В начале 2026 года Линдси Грэм призвал союзников значительно усилить военную поддержку Украины, в частности передать ей дальнобойные ракеты Tomahawk. По его словам, прежняя политика Запада не смогла сдержать российскую агрессию, ведь Кремль неоднократно прибегал к военным вторжениям.

Сенатор также подчеркнул, что Путин стремится восстановить имперское прошлое, не признает права Украины на существование как независимого государства, а потому его можно остановить только решительными действиями.

"Он не остановится, пока кто-то его не остановит", – сказал он.

Сенатор подчеркнул, что Украина должна получить дальнобойные ракеты Tomahawk, которые позволят наносить удары по российской инфраструктуре, задействованной в производстве дронов и другого вооружения. Он отмечал, что это поможет изменить баланс сил на поле боя.

Последний визит Грэма в Киев

В июле 2026 года во время визита в Украину сенатор США Линдси Грэм посетил производственные мощности украинской оборонно-технологической компании SkyFall. Ознакомившись с работой предприятия, он высоко оценил уровень развития украинских беспилотных технологий и подчеркнул, что Соединенным Штатам следует углублять сотрудничество с Украиной в этой сфере, ведь игнорирование украинского опыта и инноваций в производстве дронов стало бы стратегической ошибкой для Вашингтона.

"Считаю, что для Америки было бы огромной ошибкой не сотрудничать с Украиной в сфере беспилотников. Они готовы помогать нам, потому что мы были готовы поддерживать Украину в самые тяжелые времена. Сегодня я посетил ультрасовременное предприятие, которое обладает огромными мощностями и производит технологии, гораздо более передовые, чем у кого-либо на планете. Ведь необходимость – это "мать" всех изобретений", – сказал сенатор.

Кто такой Линдси Грэм

Линдси Олин Грэм родился 9 июля 1955 года в городе Сентрал (штат Южная Каролина, США). Он был американским политиком, юристом и сенатором США от штата Южная Каролина, представляя Республиканскую партию. Эту должность Грэм занимал с 2003 года.

После окончания школы он поступил в Университет Южной Каролины, где в 1977 году получил степень бакалавра по психологии. Впоследствии он продолжил обучение в юридической школе этого же университета и в 1981 году получил степень доктора права.

После завершения обучения в 1982 году Линдси Грэм начал службу в Военно-воздушных силах США в качестве военного юриста. По возвращении в США совмещал частную юридическую практику со службой в резерве, а также работал помощником окружного прокурора и городским прокурором в Южной Каролине. Военную карьеру завершил в 2015 году в звании полковника.

Политическую карьеру Линдси Грэм начал в 1993 году в качестве депутата Палаты представителей Южной Каролины. В 1994 году он был избран в Палату представителей Конгресса США, а с 2003 года является сенатором от штата Южная Каролина.

В Сенате он работал в ключевых комитетах по судебной системе, вооруженным силам, бюджету и международным отношениям, а впоследствии стал одним из ближайших союзников Дональда Трампа.

Как писал OBOZ.UA, 12 июля стало известно о смерти американского сенатора Линдси Грэма. Политик скончался после сердечного приступа. По имеющейся информации, сотрудники скорой помощи отреагировали на вызов об остановке сердца в доме Грэма на Капитолийском холме. Однако усилия медиков не увенчались успехом, и политик скончался.

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