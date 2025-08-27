В США произошла стрельба в католической школе: есть погибшие дети, много раненых

Двое детей погибли и еще 17 получили ранения в результате стрельбы во время католической мессы в церкви Благовещения католической школы Миннеаполиса, США. Нападающий – это 20-летний местный житель – также был убит.

Вооруженный винтовкой и пистолетом юноша подошел к зданию и начал стрельбу снаружи, по окнам церкви в сторону детей. Об этом 27 августа рассказал начальник полиции Миннеаполиса Брайан О'Хара.

По словам О'Хары, 8-летний и 10-летний ребенок, которые сидели на скамейках рядом с окном, погибли на месте. Из 17 других раненых 14 также дети не старше 10 лет. Двое из раненых находятся в критическом состоянии.

В полиции утверждают, что нападавший "не имел криминального прошлого". Юноша сначала расстрелял патроны винтовки, а затем застрелился из пистолета.

Как подчеркнул О'Хара, "это был преднамеренный акт насилия против невинных детей".

Мессу в церкви проводили в связи с началом учебного года в католической школе Благовещения.

Мотивы нападавшего до сих пор неизвестны.

"Эти дети просто молились. Это была первая неделя работы школы, они были в церкви. Эти дети должны были учиться со своими друзьями, играть на детской площадке, в конце концов, иметь возможность спокойно ходить в школу или церковь, не боясь насилия", – сказал мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей.

Местные и центральные власти проинформированы о стрельбе. Президент США Дональд Трамп заявил, что "Белый дом будет продолжать следить за этой ужасной ситуацией".

Как сообщал OBOZ.UA, еще в начале августа в Атланте, что в американском штате Джорджия, во время стрельбы неподалеку от кампуса Университета Эмори и штаб-квартиры Центров США по контролю и профилактике заболеваний погибли два человека. Это полицейский, застреленный преступником, и сам стрелок, найденный мертвым в соседнем здании.

Также в августе на одной из крупнейших военных баз США – Форт-Стюарт, расположенной в штате Джорджия, – пятеро американских солдат получили ранения в результате стрельбы. Власти ввели на этом военном объекте "локдаун".

