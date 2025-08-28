Угрожала 'убить Трампа' и вела дневник на русском: стрельбу в католической школе в США устроила трансгендерная женщина

Стрельбу в католической школе Миннеаполиса (Миннесота, США) устроила Робин Уэстман – 23-летняя трансгендерная женщина, которая за несколько часов до бойни опубликовала в YouTube серию тревожных видеороликов, в том числе с дневником и манифестом. Ее оружие было расписано надписями на английском и русском языках; высказывания американки могут свидетельствовать о ее одержимости массовыми расстрелами.

Как передает The New York Post, преступница закончила эту же школу – Annunciation Catholic – в 2017 году. На территории учебного заведения находится церковь Благовещения, в окна которой Робин начала стрелять. В этой церкви в течение пяти лет проработала ее мама, Мэри Грейс Вестман. Последняя была секретарем и вышла на пенсию в 2021-м.

ФБР идентифицировало стрелка как Робин (Роберта) Уэстмана

По словам директора ФБР Кэша Пателя, агентство расследует инцидент как "акт внутреннего терроризма и преступления на почве ненависти, направленные против католиков".

Однако на пресс-конференции начальнику полиции Миннеаполиса Брайану О'Хара задали вопрос, было ли это преступлением на почве ненависти, и он ответил, что у чиновников пока нет мотива вести расследование в этом направлении.

У Уэстман не было криминального прошлого. Она действовала в одиночку и была вооружена винтовкой, дробовиком и пистолетом, которые, по словам О'Хары, были приобретены недавно и законно.

Начальник полиции города добавил, что злоумышленница скончалась от огнестрельного ранения, нанесенного самой себе.

Известно, что она подала заявление на смену мужского имени, данного при рождении, когда ей было 17 лет. Документы были поданы в округе Дакота (штат Небраска). Решение о смене имени с Роберта на Робин было принято в январе 2020-го.

Перед массовой стрельбой Уэстман сделала "признание"

По словам начальника полиции Миннеаполиса, следователи изучают манифест и другие материалы, которые преступница успела разместить на YouTube перед стрельбой по детям. Как высказался О'Хара, там есть "несколько тревожных текстов".

Правоохранитель уточнил, что "контент был удален при содействии ФБР, и сейчас он находится под активным контролем наших следователей".

Журналисты смогли получить доступ к некоторым материалам. Робин показала на камеру свое оружие, на которым оставила белые надписи, некоторые – на русском языке. Там были странные слоганы: "Убить Дональда Трампа", "Убей себя", "Прости, мама", "Ради детей", "Ненависть", "Водка и РЭБ", "Я террорист", "Я жнец" и другие.

В одном 20-минутном видео Уэстман листает тревожный рукописный дневник. Часть текстов – тоже на русском.

Женщина радостно фантазировала о том, "чтобы стать тем страшным, ужасным монстром, возвышающимся над этими бессильными детьми", и благоговейно признавалась в восхищении массовым убийством в начальной школе в Сэнди-Хук (район города Ньютаун, штат Коннектикут, США).

В видеоролике под названием "Прощай, и спасибо за рыбу" Уэстман медленно переворачивала страницы красного блокнота, который лежал поверх чего-то, похожего на схематичные чертежи оружия. На фоне слышно кашель, бессвязную ругань и безумный смех.

Каждая страница заполнена записями, в основном кириллицей. "Я давно думала о массовых убийствах. Мне очень тяжело писать этот дневник", – признавалась владелица блокнота.

"Мне нужно высказать свои мысли, не попадая при этом в список наблюдения, ха-ха!" – заявляла она.

"Я в полном восторге от [церкви] Благовещения. Кажется, это хорошее сочетание легкой формы атаки и разрушительной трагедии, и я хочу провести более глубокое исследование. Меня беспокоит, что не получится найти достаточно большую группу. Хочу избежать общения с родителями..." – говорится на другой странице.

"Может быть, я могла бы напасть на мероприятие в местной церкви... Думаю, лучше всего напасть на большую группу детей, возвращающихся с перемены... А оттуда я смогу войти внутрь и убивать, сколько смогу", – заявляла Робин.

Также она писала, что ее "глубоко очаровывает один человек – Адам Лэнза". Это 20-летний террорист, устроивший самую страшную стрельбу в начальной школе в истории США, в результате которой погибли 20 первоклассников Сэнди-Хук и шестеро взрослых.

Стрельба в Миннеаполисе

Уэстман убила двух детей и ранила по меньшей мере 17 других. Она открыла огонь через витражи церкви в католической школе Благовещения во время праздничной мессы по случаю начала учебного года около 8:30 утра (по местному времени) в среду.

Жертвами стрельбы стали дети 8 и 10 лет. Они скончались на месте инцидента. Еще 14 детей в возрасте от 6 до 15 лет получили огнестрельные ранения. Также ранены трое взрослых, предварительно, пожилые люди.

Как писал OBOZ.UA, в начале августа в Атланте (Джорджия) во время стрельбы неподалеку от кампуса Университета Эмори и штаб-квартиры Центров США по контролю и профилактике заболеваний погибли два человека. Это полицейский, застреленный преступником, и сам стрелок, найденный мертвым в соседнем здании.

