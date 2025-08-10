В США во время стрельбы возле университета погиб полицейский: нападавшего впоследствии нашли мертвым

В Атланте (американский штат Джорджия) 8 августа в результате стрельбы недалеко от кампуса Университета Эмори и штаб-квартиры Центров США по контролю и профилактике заболеваний погибли два человека. Это полицейский, застреленный преступником, и сам стрелок, найденный мертвым в соседнем здании.

Как передает CBS News, на окнах кампуса остались следы от пуль. Повреждены по меньшей мере четыре здания Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Что известно о стрельбе в Атланте

Злоумышленник открыл огонь около 17:00 (по местному времени), начав стрелять прямо напротив главного входа в здание CDC.

Сотрудники соседнего ресторана рассказали журналистам, что услышали серию выстрелов. "Это было похоже на взрывы фейерверков, один за другим", – сказала Брэнди Хиральдо, главный операционный директор ресторана The General Muir.

Затем она увидела, как мимо ее магазина пробегают люди. Двое остановились, чтобы предупредить их о стрелке поблизости.

Нападение поблизости университета и одного из ведущих учреждений здравоохранения страны вызвало масштабные ответные действия правоохранительных органов.

Стрелка нашли мертвым

В субботу, 9 августа, Бюро расследований Джорджии установило личность стрелявшего. Им оказался 30-летний Патрик Джозеф Уайт из Кеннесо (штат Джорджия).

В пятницу мэр Атланты Андре Диккенс заявил, что мотивы преступника на данном этапе расследования неизвестны.

Стрелок был обнаружен на втором этаже здания напротив кампуса Центра по контролю и профилактике заболеваний, сообщил начальник полиции Атланты Дэрин Ширбаум. Он не раскрыл, как именно погиб Уайт: было ли это самоубийство или по нему попали копы.

Представитель правоохранительных органов, пожелавший остаться неизвестным, утверждает, что мужчина был вооружен длинноствольным ружьем, а на месте происшествия нашли еще три единицы огнестрельного оружия.

Погиб правоохранитель

Полицейское управление округа Декальб сообщило, что в результате перестрелки погиб 33-летний офицер Дэвид Роуз.

Он был бывшим морским пехотинцем, служил в Афганистане и окончил полицейскую академию в марте 2025 года. "Он быстро заслужил уважение коллег за свою преданность делу, мужество и профессионализм", – говорится в заявлении пресс-службы.

"Сегодня вечером у нас жена без мужа. У нас трое детей, один из которых еще не родился, без отца", – сказала гендиректор полицейского округа Декалб Лоррейн Кокран-Джонсон.

В.и.о. начальника полиции округа Декалб Грег Падрик отметил, что Роуз "стремился служить обществу". Директор ФБР Кэш Патель назвал Роуз героем, который "быстро отреагировал, чтобы защитить других, и принес высшую жертву".

Сообщается, что в ходе инцидента ни один сотрудник или посетитель CDC не пострадал.

