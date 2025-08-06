В США на военной базе произошла стрельба: власти ввели 'локдаун', ранены солдаты

На одной из крупнейших военных баз США – Форт-Стюарт, которая находится в штате Джорджия, пятеро американских солдат получили ранения в результате стрельбы. Власти ввели на этом военном объекте "локдаун".

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Об этом пишет SkyNews, ссылаясь на сообщение администрации базы. Отмечается, что на месте происшествия работают правоохранительные органы.

По словам военных, инцидент произошел в комплексе второй боевой группы бронетанковой бригады. Военная полиция сразу отправилась на место, а база была заблокирована.

Стрелка, данные которого не разглашаются, задержали.

Раненым солдатам оказали медицинскую помощь на месте, после чего их доставили в общественную армейскую больницу.

По информации командования, активной угрозы для общества нет.

"Инцидент остается под следствием, и никакой дополнительной информации не будет обнародовано до его завершения", – говорится в сообщении.

Форт-Стюарт является крупнейшей базой армии США к востоку от реки Миссисипи. На ней размещаются тысячи солдат 3-й пехотной дивизии, и члены их семей.

Во время инцидента три школы форта, в которых учится почти 1400 учеников, также были заблокированы. Еще три школы за пределами базы тоже приняли меры, подобные локдауну, "из соображений безопасности".

Как сообщал OBOZ.UA, 28 июля в Нью-Йорке в центре Манхэттена 27-летний мужчина открыл стрельбу в небоскребе на Парк-авеню, а после этого совершил самоубийство. Во время инцидента погибли четыре человека, в том числе нападавший, а также офицер полиции.

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