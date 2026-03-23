Трамп приказал остановить удары по энергетике Ирана на пять дней: что известно

Президент США Дональд Трамп заявил, что после якобы "продуктивных" переговоров с Ираном приказал американской армии прекратить удары по стране на пять дней. Особенно это касается обстрелов энергетической инфраструктуры.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social. Глава Белого дома отметил, что два дня назад США и Иран проводили "хорошие и продуктивные" переговоры по двусторонним отношениям.

По его словам, следующие разговоры и встречи будут продолжаться в течение этой недели, и уже по итогам этих разговоров Трамп приказал американским силам прекратить удары по иранской энергетической инфраструктуре.

"Исходя из характера и тона этих глубоких, детальных и конструктивных переговоров, которые будут продолжаться в течение недели, я дал указание отложить все военные удары против иранских электростанций и энергетической инфраструктуры на пять дней, при условии успеха текущих встреч и дискуссий", — написал американский лидер.

Заметим, что до этого иранский шехзаде в изгнании Реза Пехлеви призвал американского президента и главу правительства Израиля Биньямина Нетаньяху не бомбить гражданскую инфраструктуру страны.

"Иран – это не Исламская Республика. Гражданская инфраструктура Ирана принадлежит иранскому народу и будущему свободного Ирана", – написал он в Twitter.

Что предшествовало

До этого глава Белого дома потребовал, чтобы Тегеран в течение двух суток "открыл" Ормузский пролив", иначе американская армия уничтожит энергосистему страны, бомбардируя электростанции Ирана.

"Если Иран не откроет полностью, без угрозы, Ормузский пролив в течение 48 часов с этого момента, Соединённые Штаты Америки нанесут удар и уничтожат их различные электростанции, начиная с самой большой!", – возмущался он.

Однако в Иране ответили, что если это произойдет, то Корпус стражей Исламской революции будет атаковать всю американскую энергетическую, информационно-технологическую и опреснительную инфраструктуру на Ближнем Востоке.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что США якобы "стерли Иран с карты мира" и поэтому, несмотря на его желание, не будут заключать с исламской страной никаких соглашений. Таким образом президент США сообщил о якобы "победе" в войне.

Одновременно американский лидер озвучил странам Персидского залива финансовый ультиматум относительно войны с Ираном. Союзникам предложили два сценария – заплатить за продолжение боевых действий или за их прекращение. Речь идет о суммах в триллионы долларов.

