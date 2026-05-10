Почти 2250 гектаров украинской земли выгорело в результате пожаров в экосистемах: в каких областях больше всего

За 10 дней мая 2026 года в результате пожаров в экосистемах выгорело почти 2250 гектаров украинской земли. Больше всего в Житомирской области.

Об этом сообщили в ГСЧС. По словам спасателей, это результат 1821 пожара, которые уничтожают украинскую природу.

"Почти 2250 гектаров украинской земли выгорело в результате пожаров в экосистемах с начала мая. Пока страна борется за каждый метр, огонь уничтожает наш тыл из-за жары, обстрелов и человеческой халатности", – отмечают в ведомстве.

Масштабы возгораний по областям

– Житомирская 842.3 га.

– Черниговская 503.65 га.

– Киевская 201.47 га.

– Ровенская 182.73 га.

– Закарпатская 114.04 га.

– Днепропетровская 80.13 га.

– Волынская 61.27 га.

– Харьковская 60.26 га.

– Винницкая 41.69 га.

– Львовская 40.08 га.

– Полтавская 23.75 га.

– Черкасская 17.64 га.

– Ивано-Франковская 13.42 га.

– Одесская 13.23 га.

Также спасатели напомнили, что сжигание сухостоя и мусора – это не "уборка", а уничтожение природы и угроза жизни.

"Каждая искра может стать катастрофой. Не жгите траву! Берегите Украину от огня!" – резюмировали ситуацию в ГСЧС.

Напомним, в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается ликвидация масштабного лесного пожара. По состоянию на 10:00 10 мая огнем было пройдено 1200 га – распространению огня способствует засушливая погода и резкие порывы ветра. Всего к тушению пожара привлечено 326 человек, из них от ГСЧС – 211 спасателей.

Как сообщал OBOZ.UA, на Черниговщине масштабный лесной пожар охватил 2400 гектаров территории в приграничной зоне вблизи границы с РФ. Из-за постоянных обстрелов и активности вражеских БПЛА лесоводы не имеют доступа к части очагов возгорания.

