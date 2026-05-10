Почти 2250 гектаров украинской земли выгорело в результате пожаров в экосистемах: в каких областях больше всего
За 10 дней мая 2026 года в результате пожаров в экосистемах выгорело почти 2250 гектаров украинской земли. Больше всего в Житомирской области.
Об этом сообщили в ГСЧС. По словам спасателей, это результат 1821 пожара, которые уничтожают украинскую природу.
"Почти 2250 гектаров украинской земли выгорело в результате пожаров в экосистемах с начала мая. Пока страна борется за каждый метр, огонь уничтожает наш тыл из-за жары, обстрелов и человеческой халатности", – отмечают в ведомстве.
Масштабы возгораний по областям
– Житомирская 842.3 га.
– Черниговская 503.65 га.
– Киевская 201.47 га.
– Ровенская 182.73 га.
– Закарпатская 114.04 га.
– Днепропетровская 80.13 га.
– Волынская 61.27 га.
– Харьковская 60.26 га.
– Винницкая 41.69 га.
– Львовская 40.08 га.
– Полтавская 23.75 га.
– Черкасская 17.64 га.
– Ивано-Франковская 13.42 га.
– Одесская 13.23 га.
Также спасатели напомнили, что сжигание сухостоя и мусора – это не "уборка", а уничтожение природы и угроза жизни.
"Каждая искра может стать катастрофой. Не жгите траву! Берегите Украину от огня!" – резюмировали ситуацию в ГСЧС.
Напомним, в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается ликвидация масштабного лесного пожара. По состоянию на 10:00 10 мая огнем было пройдено 1200 га – распространению огня способствует засушливая погода и резкие порывы ветра. Всего к тушению пожара привлечено 326 человек, из них от ГСЧС – 211 спасателей.
Как сообщал OBOZ.UA, на Черниговщине масштабный лесной пожар охватил 2400 гектаров территории в приграничной зоне вблизи границы с РФ. Из-за постоянных обстрелов и активности вражеских БПЛА лесоводы не имеют доступа к части очагов возгорания.
