Война с Ираном: Трамп требует от стран Персидского залива деньги – медиа

Президент США Дональд Трамп озвучил странам Персидского залива финансовый ультиматум относительно войны с Ираном. Союзникам предложили два сценария – заплатить за продолжение боевых действий или за их прекращение.

Видео дня

Речь идет о суммах в триллионы долларов, которые могут определить дальнейшее развитие конфликта. Об этом сообщает арабское издание Nabd.

Итак речь идет о 5 триллионах долларов в случае, если страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC) поддержат продолжение войны с Ираном, или 2,5 триллиона долларов – если они выступают за ее завершение. Такой подход фактически предполагает финансовое участие союзников в определении сценария развития конфликта.

В то же время Трамп заявил, что целью действий США не является смена власти в Иране. А на самом деле Вашингтон вместе с союзниками стремится достичь конкретных целей в сфере безопасности и избежать затяжной войны.

Совместные действия США и Израиля уже нанесли существенные удары по иранской инфраструктуре, усложнив ее восстановление. США решили временно ослабить санкции в отношении иранской нефти. Лицензия позволяет реализовать около 140 миллионов баррелей сырья, которое уже находится на танкерах в море. Ограничения будут действовать до 19 апреля и не распространяются на новую добычу или поставки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!