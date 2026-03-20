'Я думаю, мы победили Иран': Трамп заявил, что Соединенным Штатам Ормузский пролив не нужен

Президент США Дональд Трамп считает, что Америка "победила Иран". Сейчас он не хочет заключать перемирие, потому что Соединенные Штаты, по словам республиканца, "буквально уничтожают другую сторону".

Как передает CNN, в пятницу, 20 марта, Трамп пообщался с журналистами на южной лужайке Белого дома. Политик заверил, что операция на Ближнем Востоке является успешной.

"Я думаю, что мы победили. Мы уничтожили их флот, их воздушные силы, мы уничтожили их противовоздушную оборону, – мы уничтожили все! С военной точки зрения, им конец" – утверждает президент США.

Он признал, что Иран продолжает "засорять" Ормузский пролив, но американские силы "свободно передвигаются" в регионе.

"Ормузский пролив нам не нужен", – сказал Трамп, добавив, что в нем нуждаются Европа, Корея, Япония и Китай, поэтому им "придется немного поучаствовать" в восстановлении гражданского судоходства.

Вашингтон не планирует заключать перемирие

На этом этапе Трамп не ищет перспектив прекращения огня, утверждая, что США имеют преимущество и стремятся к решительному завершению войны.

"Послушайте, мы можем вести диалог, но, знаете, я не хочу заключать перемирие. Вы не заключаете перемирие, когда буквально уничтожаете другую сторону. У них нет ВМС. У них нет ВВС. У них нет никакого оборудования. У них нет никаких разведчиков. У них нет зенитных систем. У них нет радаров. А их лидеров убили на всех уровнях. Так что мы не стремимся этого делать", – сказал глава Белого дома.

Масштабы операции могут уменьшиться?

Чуть позже в Truth Social республиканец заявил, что Вашингтон "очень близок" к достижению целей и рассматривает возможность "сворачивания наших грандиозных военных усилий на Ближнем Востоке в отношении террористического режима Ирана".

"Ормузский пролив должен охраняться и контролироваться, при необходимости, другими странами, которые его используют – Соединенные Штаты этого не делают!" – подчеркнул президент.

"Если нас попросят, мы поможем этим странам в их усилиях по Ормузскому проливу, но это не понадобится, как только угроза со стороны Ирана будет ликвидирована. Важно, что это будет легкая военная операция для них", – добавил Трамп.

