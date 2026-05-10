Прошедший парад в честь 81-й годовщины Победы стал, пожалуй, самым парадоксальным за всю современную историю России. Если в 1945-м по брусчатке шла сталь, сокрушившая Третий рейх, то в 2026-м мы увидели торжество "виртуальной мощи" и беспрецедентной тишины.

При этом ведущий посыл речи Путина остался неизменным, но обрел новые, более жесткие черты: преемственность поколений. Президент РФ прямо уравнял подвиг советского народа с действиями нынешних оккупационных войск, заявив, что "подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих задачи сегодня".

Из этого следует: Кремль окончательно превратил 9 мая из дня памяти о завершенной трагедии в топливо для текущего конфликта. В 2026 году праздник уже, увы, не про "никогда больше", а про "снова и до конца".

Дряхлеющий российский президент подчеркнул, что Россия противостоит "агрессивной силе, поддерживаемой всем блоком НАТО". Таков ключевой элемент риторики выживания.

Продолжаем наблюдать оформление вторжения в Украину как войны с "коллективным Западом", а не только с Киевом. Такое масштабирование позволяет оправдывать отсутствие быстрых побед и экономические трудности. В речи прозвучало, что цели "справедливы", что является прямой попыткой легитимизировать затяжной характер противостояния.

Одной из самых обсуждаемых тем последних часов стало объявленное Дональдом Трампом трехдневное перемирие. На Красной площади это ощущалось физически: парад прошел без тяжелой техники, только под пролет авиации и чеканный марш коробок военных. Согласие на режим тишины и отсутствие танков на площади официальные лица объясняют "оперативной обстановкой" и заботой о безопасности. Однако, аналитики, даже из лояльного Кремлю The Spectator, видят в этом не силу, а уязвимость. Отсутствие реальной техники на брусчатке, которую заменили кадрами на гигантских экранах, символизирует и дефицит ресурсов, и страх перед атаками дронов.

Из новаций Дня Победы’2026: впервые в параде приняли участие подразделения из КНДР. Это мощный визуальный сигнал о формировании новой оси. Россия больше не претендует на роль части "Большой Европы". Теперь её союзники – те, кто готов идти в одном строю против либерального миропорядка.

Критический анализ выступления Путина показывает глубокий разрыв между риторикой "вечной победы" и реальностью "осажденной крепости". Отключение мобильного интернета и связи в Москве на время парада самая яркая метафора нынешнего состояния государства. Безопасность превыше праздника. На фоне сокращения ВВП в первом квартале и инфляции, Путин избегал экономических обещаний, полностью сфокусировавшись на идеологии.

Также, если раньше парад был демонстрацией "аналоговой" силы, и "Искандеров" и "Арматы", то теперь он превратился в медиа-продукт. Яркие картинки на экранах должны были компенсировать пустоту на площади. Тезисы Путина на 9 мая 2026 года – попытка зацементировать общество вокруг идеи "справедливой обороны". Однако контраст между пафосом слов и скромностью технической части парада говорит о том, что магия главного госпраздника, как инструмента мобилизации начинает сталкиваться с суровой реальностью затяжного истощения. И вряд ли сегодня найдется хоть горстка радикалов, которая возьмет на щит избитое "Можем повторить?"