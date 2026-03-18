Израиль атаковал крупнейшее газовое месторождение мира в Иране: какие последствия

Военные Израиля подтвердили нанесение ракетных ударов по иранской газовой инфраструктуре на юге страны. Как утверждают в Армии обороны Израиля ЦАХАЛ, удары были нанесены "по крупнейшему газоперерабатывающему заводу Ирана".

Иранский вещатель уточнил, что "американо-сионистский враг" поразил газовый объект в Южном Парсе, Асалуи. Это первый случай, когда Израиль нанес удары по "ключевым для экономики Ирана объектам", отмечают в Ахіоѕ и Вloomberg.

Удар по мегаместорождению

Месторождение Южного Парса является крупнейшим известным газовым запасом в мире. Израильские масс-медиа назвали действия ЦАХАЛ"поражением мирового мегаместорождения".

Иран разделяет это огромное месторождение с энергетическим гигантом Катаром, и разрабатывает его с конца 1990-х годов. Считается, что это месторождение обеспечивает не менее 70 процентов внутреннего природного газа Ирана.

Роль США

Источники издания Ахіоѕ утверждают, что удар по иранскому месторождению был скоординирован и одобрен администрацией американского президента Дональда Трампа. Но"США хотя и знали об атаке, не участвовали в ней", цитирует издание свой источник.

Представитель министерства обороны США лишь подтвердил факт удара по месторождению Южного Парса. Никаких подробностей ни американские, ни израильские военные не предоставили.

Что дальше

Отдельно Ахіоѕ приводит слова неназванного израильского чиновника, который сообщил, что указанный удар является сигналом Ирану: если поставки нефти через Ормузский пролив (который сейчас блокируется иранцами) не возобновится, атаки на иранские энергетические объекты усилятся. "Это был сигнал о том, что может произойти дальше", – отметил источник издания.

В свою очередь в Вloomberg зафиксировали, что после того, как Иран совершил атаку на крупный нефтегазовый объект в Катаре, общие цены на нефть и европейский природный газ "резко выросли". В частности, цена на нефть марки Brent выросла на 3,8%, то есть, до 107,38 доллара за баррель.

Так или иначе, Тегеран предупредил о"неизбежном ответе" на удар по газовому объекту страны.

Что предшествовало

Вышеупомянутый иранский удар по промышленному городу Рас-Лаффан в Катаре, где расположен один из ключевых мировых центров производства сжиженного природного газа, состоялся 18 марта. В результате этого удара на месторождении возникли масштабные пожары и зафиксированы значительные разрушения инфраструктуры. А вот жертв, по предварительным данным, удалось избежать.

Как сообщал OBOZ.UA, также Иран пожаловался на обстрел территории атомной электростанции "Бушер". По предварительным данным, снаряд попал вблизи объекта, где также работают российские специалисты.

