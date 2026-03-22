Трамп пригрозил 'побежденному' Ирану новым ударом в течение двух суток

Соединенные Штаты требуют, чтобы Иран в течение двух суток "открыл" Ормузский пролив". В противном случае по исламскому государству американцами вновь будет нанесен удар – на этот раз по энергосистеме Ирана.

В частности, в случае отказа американцы нанесут удар по электростанциям Ирана. Сделанное в начале 22 марта требование обнародовал президент США Дональд Трамп.

Что сказал Трамп

"Если Иран не откроет полностью, без угрозы, Ормузский пролив в течение 48 часов с этого момента, Соединенные Штаты Америки нанесут удар и уничтожат их различные электростанции, начиная с самой большой!", – пригрозил президент США.

Он также поблагодарил людей "за внимание к этому вопросу".

Что предшествовало:

Причем ранее Дональд Трамп заявил, чтоСША якобы стерли Иран с карты и поэтому, несмотря на его желание, не будут заключать с исламской страной никаких соглашений. Таким образом президент США сообщил о якобы "победе" в войне.

Одновременно американский лидер озвучил странам Персидского залива финансовый ультиматум относительно войны с Ираном. Союзникам предложили два сценария – заплатить за продолжение боевых действий или за их прекращение. Речь идет о суммах в триллионы долларов.

