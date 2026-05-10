Этот вопрос сейчас приобретает все большую актуальность и не только в Соединенных Штатах, но и по всему миру. Более половины американцев уверены, что психическое состояние Трампа ухудшается.

Видео дня

Эта тема теперь в центре предвыборной борьбы демократов и республиканцев.

Далее текст на языке оригинала

Трамп веде себе як "неврівноважений божевільний" під цими словами Чака Шумера, лідера демократів у Сенаті, могли б підписатись майже усі його однопартійці. На фоні наближення листопадових виборів до Конгресу демократи все активніше піднімають тему про те, що начеб-то у 79-річного президента-республіканця є проблеми з психічним здоровʼям. У центрі обговорення — можливість застосування 25-ї поправки до Конституції США, де прописані дії на випадок недієздатності глави держави.

Ще в квітні цього року член Судового комітету Палати представників Джеймі Раскін звернувся до лікаря Білого дому капітана Шона Барбабелли з вимогою негайно провести комплексне когнітивне та неврологічне обстеження президента Дональда Трампа, а також повне публічне розкриття результатів. Це прохання відбулося після серії дедалі більш нестабільних, непослідовних та тривожних публічних заяв президента щодо триваючого конфлікту з Іраном, які викликали нагальну стурбованість щодо його психічного стану в усьому політичному спектрі."У той час, коли наша країна перебуває у стані війни, особливо коли війну розпочав президент без декларації чи згоди Конгресу, американський народ повинен бути впевнений, що Головнокомандувач має розумові здібності виконувати основні обов'язки своєї посади. Тому я прошу вас провести комплексне когнітивне обстеження президента Дональда Трампа, надати ці результати Конгресу та бути готовим проінформувати Конгрес про ваші висновки", — написав член Судового комітету Раскін.

14 квітня Раскін представив проєкт про створення незалежної позапартійної комісії за кількістю можливостей президента виконувати повноту та обов'язки (мова про структуру, яка в тексті поправки позначена як ("інший орган, який Конгрес може передбачити законом").

Передбачається, що кандидатів будуть пропонувати чотири людини: спікери кожної Палати представників і Сенату плюс лідери партій, що знаходяться в меншості в цих палатах.

У комісію повинні входити колишні високопоставлені представники виконавчої влади (колишні президенти, віце-президенти, генпрокурори, держсекретарі, міністри оборони та фінансів, головні санітарні лікарі, держсекретарі), а також лікарі та психіатри. Всього 17 осіб.

"Наш обов'язок — грати свою роль, передбачену 25-ю поправкою, створити цей орган, який буде діяти спільно з віце-президентом і урядом", — упевнений Джеймі Раскін.

У своєму наполяганні Джеймі Раскін не один, під його проєктом, за даними на кінець квітня, вже підписалися 84 демократа з Палати представників. Для проходження ініціативи цього мало, але як мінімум, галас вдалося підняти.

Тема хвилює і простих американців. Наприклад, лютневе опитування компанії Ipsos за замовленням Reuters показав: 61% американців погоджуються, що Трамп "з віком став більш непередбачуваним". А з квітневого опитування від тих же компаній випливає, що лише 26% вважають Трампа "урівноваженим". Крім того, 51% американців впевнені, що когнітивні здібності Трампа за рік помітно погіршилися.

Більш показовим є те, що все більше сумнівів щодо психічного стану Трампа є і у республіканців. Лише 53% прихильників партії вважають свого лідера урівноваженим (протилежну відповідь дали 46%), а 14% відзначають погіршення його розумових здібностей.

Таким чином, питання психічного здоровʼя президента Трампа і його здатність керувати країною та ухвалювати адекватні рішення перейшло з площини суто юридичної в політичну, оскільки воно може мати вирішальне значення для виборців напередодні проміжних виборів до Конгресу США.

Разом з тим, позбавлення влади президента США (включаючи Трампа) — це складний конституційний процес. Згідно з джерелами, обговорюються деякі сценарії, один з яких - Імпічмент, але він може бути застосований у тому разі, якщо Демократична партія виграє проміжні вибори та отримає більшість у Конгресі. У цьому випадку, Трампу може загрожувати імпічмент.

Окрім процедури імпічменту, в США існують й інші конституційні та політичні механізми, які можуть призвести до дострокового усунення Трампа від влади. На даний час найбільш часто обговорюваним сценарієм є застосування 25-ї поправки до Конституції США.

Які є основні можливості усунення Трампа від влади, окрім процедури імпічменту:

1)25-я поправка до Конституції США (Розділ 4):

Правовий механізм - віце-президент і більшість членів Кабінету міністрів (або спеціального органу, встановленого Конгресом) можуть письмово подати заяву, що президент "не в змозі виконати повноту і "обовʼязки своєї посади". Після такої заяви віце-президент негайно бере на себе повноваження виконуючого обовʼязки президента. Для остаточного усунення президента потрібне рішення двох третин голосів в обох палатах. Ця поправка була створена для випадків, коли президент не може керувати країною в наслідок стану здоровʼя (фізичного чи психічного), однак на фоні суперечливих дій і заяв Трампа, демократи розглядали цей шлях як альтернативу імпічменту.

2) Добровольна відмова.

Президент може прийняти рішення залишити пост самостійно, наприклад, під тиском однопартійців-республіканців через загрози масштабного скандалу.

3)Визнання недієздатним за медичними показниками.

У разі серйозного погіршення здоров'я, яке робить неможливим виконання функцій, президент може тимчасово передати владу віце-президенту відповідно до розділу три 25-тої поправки.

4)Політичний тиск і "гучний скандал"

Експерти відзначають, що усунення можливо через сильний тиск з боку Республіканської партії, якщо дії президента почнуть сприйматися як пряма загроза національній безпеці чи існування партії, що вимусить його добровільно залишити пост президента.

У цьому році, можливість використання 25-ї поправки обговорювалася деякими політиками на фоні неадекватних заяв Трампа. Однак експерти відзначають, що для успішного застосування будь-якого з цих сценаріїв необхідна консолідована позиція, включаючи підтримку частини республіканців.

Давайте більш детально розглянемо правовий зміст 25-і поправки.

25-а поправка до Конституції США прийнята в 1967 році, регулює порядок передачі влади, якщо президент вмирає, подає у відставку або не може виконувати свої обов'язки (недієздатний). Поправка гарантує, що віце-президент стає президентом, а також описує механізм призначення нового віце-президента та тимчасового усунення лідера.

25- а поправка складається із 4 (чотирьох) розділів.

У першому розділі поправки відзначається, що "у разі усунення президента від посади, його смерті або відставки" цю посаду займає віце-президент. Він же, як слід із другого розділу, призначає нового віце-президента

Розділ 3 — про тимчасову передачу повноважного віце-президенту— носить більш технічний характер. Ним користувалися декілька президентів, коли із-за хірургічних операцій по кілька годин не могли керувати країною.

Зараз же в центрі уваги розділ 4. Там розписані дії у випадку, коли "президент не здатний виконати повноваження і обов'язки своєї посади". Точніше, коли так вирішують "віце-президент і більшість головних посад виконавчих департаментів або іншого органу, який Конгрес може прийняти законом". Критерії "нездатності" в тексті поправки не вказані. Порядок дій такий:вказані вище особи направляють у Конгрес письмову заяву;віце-президент негайно стає в.о. президента;якщо відсторонений президент направляє в Конгрес заяву про те, що з ним все в порядку, його повноважність негайно відновлюється;у такому випадку ініціатори відкликання повинні протягом чотирьох днів надіслати в Конгрес "письмове повідомлення про те, що президент не здатний виконати повноту права та обов’язки своєї посади";Конгрес повинен протягом 48 годин зібратися для обговорення питання;за 21 день Конгрес повинен прийняти рішення. Усунення буде дійсним тільки в тому випадку, якщо ініціативу підтримають не менше двох третин членів як Палати представників, так і Сенату. Це більш високий бар'єр, ніж при імпичменті, при оголошенні якого в Палаті представників достатньо простої більшості. Крім того, імпічмент виноситься на іншій підставі: у разі "державної зміни, корупції (хабарництва) чи інших тяжких злочинів і проступків"

Так або інакше, відсутність чітких медичних висновків робить легітимним ще одне питання: чи поведінка Трампа не є ретельно продуманою стратегією — такою ж, яку використовував політичний кумир нинішнього президента Річард Ніксон (вони навіть переписувалися в 1980-х роках). Мова йде про "теорію божевілля" (Madman Theory), яку Ніксон виклав у 1968 році: змусити противників (в той час у Ханої та Москві) переконатися, що президент настільки неврівноважений, що готовий натиснути на ядерну кнопку.

Чиновники Білого дому конфіденційно пояснюють американським ЗМІ : президент лише грає роль, щоб отримати своє від противників. Показовий епізод, який переказала газета The Wall Street Journal (WSJ). Помічники запитали Трампа, для чого він використовував фразу "Хвала Аллаху" після загрози знищення Ірану. Відповідь була абсолютно відкритою: він хотів виглядати максимально "нестабільним і образливим", посилаючись що це єдина мова, яку розуміє Тегеран.

"Ну як, працює?" — цікавився, за даними WSJ, президент у радників після публікації чергового "божевільного" твіта.Ще після перемоги на виборах, глава Білого дому, як повідомляє The New York Times, радив тодішньому постійному представнику США при ООН Ніккі Хейлі запропонувати північнокорейцям думати, що він божевільний. Генпрокурор Уільям Барр розповідав: одного разу Трамп поділився з ним секретом " гарного твіту": головне — це "правильна доза божевілля".

Як пише The New York Times в іншому матеріалі, cвоїм критикам "Пан Трамп відповів на це довгим, гнівним постом у соціальних мережах, який не випромінював спокійної стабільності. "У них є одна спільна риса — низький IQ", — написав він про пані Оуенс, пана Джонса, Мегін Келлі та Такера Карлсона. "Вони дурні люди, вони це знають, їхні родини це знають, і всі інші теж!" Він кинув їм у відповідь божевільне звинувачення. "Вони — БОЖЕВІЛЬНІ, СПОКІЙНИКИ, і скажуть усе, що потрібно, заради "безкоштовної" та дешевої реклами". Незгода правих не поширилася на Конгрес, де республіканські законодавці залишаються публічно лояльними до президента, а також не дійшла до кабінету міністрів, який мав би схвалити будь-яке застосування 25-ї поправки, що робить цю ідею безпідставною. Але це відображає зростаюче занепокоєння серед американців, які в останніх опитуваннях дедалі більше сумніваються у придатності пана Трампа, який вже є найстаршим президентом, що коли-небудь обіймав посаду, оскільки він наближається до свого 80-річчя".

Таким чином, відповідаючи на питання чи спроможний Конгрес усунути Трампа від влади за станом його здоровʼя, необхідно мати на увазі, що технічно Конгрес США має механізми для усунення президента Трампа за станом здоров’я (в тому числі при підозрі психічної неадекватності), однак на практиці це зробити надзвичайно складно в звʼязку з політичними причинами і жорсткими вимогами Конституції США, але є ще політичні фактори, які можуть змінити ситуацію.

Отже, політична ситуація в США набуває все більшої турбулентності і непередбачуваності і з кожним місяцем, який залишився до виборів, буде тільки загострюватися.

Поведінка, дії та рішення Трампа, як президента США будуть "підливати масла в огонь" і питання його психічного здоровʼя буде набувати все більшої гостроти.

Чим це закінчиться, скоро побачимо.