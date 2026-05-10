'Расстояние имеет все меньшее значение': Зеленский пригрозил России последствиями в случае возвращения к полноформатной войне. Видео

Президент Владимир Зеленский 10 мая заявил, что Украина будет немедленно реагировать в случае возвращения России к полноформатной войне. По его словам, последствия для российской стороны будут "ощутимыми", а украинская дальнобойность уже продемонстрировала новые возможности.

Обращение глава государства опубликовал после суток, во время которых, как он отметил, не было массированных ракетных и авиационных ударов по Украине. В то же время на фронте российская армия продолжила штурмы и атаки дронами.

Зеленский сказал: "Если россияне решат вернуться к полноформатной войне – наши санкции за это будут немедленно и будут ощутимыми".

Напряжение на фронте

В своем вечернем обращении президент подчеркнул, что российские войска не прекращают активность на ключевых направлениях. По его словам, только за двое суток на фронте зафиксировали более 150 штурмовых действий, более сотни обстрелов и почти десять тысяч ударов дронами-камикадзе.

"На фронте российская армия тишины не придерживается и даже особо не пытается", – сказал Зеленский. Он добавил, что украинские подразделения "действуют зеркально и защищают наши позиции именно так, как нужно".

Отдельно президент обратил внимание на украинские дальнобойные возможности. По его словам, в последние дни Украина воздерживалась от ответных ударов из-за отсутствия российских массированных атак. Но, как он подчеркнул, это может измениться очень быстро.

"Расстояние при этом уже имеет все меньшее значение – мы это показали своей дальнобойностью", – заявил глава государства. И это, похоже, было одно из ключевых сообщений его обращения.

Обмен и гарантии

Зеленский также сообщил, что Украина продолжает контакты с Соединенными Штатами относительно гарантий выполнения договоренностей, которые были достигнуты ранее. Речь шла, в частности, о предстоящем обмене пленными в формате "тысяча на тысячу".

Президент заявил, что украинский Координационный штаб уже передал списки российской стороне. По его словам, американская сторона участвовала в посредничестве и должна обеспечить выполнение договоренностей.

"Обмен пленных – тысячу на тысячу – готовится и должен быть проведен", – сказал Зеленский.

Он также добавил, что Украина сейчас активно работает над укреплением своих дипломатических позиций. По словам президента, продолжаются переговоры по вопросам безопасности и новых форматов сотрудничества с партнерами.

Потребность в оружии

Отдельную часть обращения Зеленский посвятил обеспечению украинской армии. Президент сказал, что военные практически во всех боевых бригадах говорят о необходимости в дальнобойной артиллерии и соответствующих снарядах.

По его словам, из-за активного использования дронов "кил-зона увеличивается", однако артиллерия остается критически важной. Зеленский отметил, что Украина уже имеет новую договоренность с Норвегией о совместном производстве 155-мм снарядов.

"Сами воины говорят: артиллерия нужна. И именно дальнобойная артиллерия", – подчеркнул президент.

Он поблагодарил Норвегию за поддержку и назвал эту договоренность "очень сильным решением". Также глава государства сообщил, что Украина готовится к новым дипломатическим встречам и координации с партнерами.

По словам Зеленского, он уже обсудил будущие форматы сотрудничества с президентом Финляндии Александром Стуббом. "Будут форматы, которые эффективны", – сказал он.

Вспомнил о Путине

В обращении Зеленский также упомянул российского диктатора Владимира Путина. Президент заявил, что Москва начала говорить о готовности к "реальным встречам" после давления со стороны Украины и партнеров.

"Сейчас Путин сам говорит, что наконец готов к реальным встречам – немножко подтолкнули мы его, и мы давно приготовились к встречам, – то надо находить формат. Надо заканчивать эту войну – и надежно гарантировать безопасность. Мы благодарим всех, кто нам помогает! Слава Украине!", – подчеркнул глава государства.

Что предшествовало

Ранее американский президент Дональд Трамп анонсировал прекращение огня между Украиной и Россией аж на три дня, с 9 по 11 мая. Одновременно он уточнил, что"перемирие будет включать прекращение всех боевых действий, а также обмен пленными по 1000 человек из каждой страны".

Трамп подчеркнул, что это была его собственная просьба, и президент США "очень ценит согласие" обеих сторон.

Украинский лидер Владимир Зеленский по этому поводу отметил, что"Красная площадь для нас менее важна, чем жизнь украинских пленных, которых можно вернуть домой", и добавил, что работа по обмену пленными началась.

