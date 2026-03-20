Цены на нефть – не самое страшное: экономист назвал еще худшее последствие войны на Ближнем Востоке

В экспертной среде убеждены: рост стоимости газа значительно страшнее, чем нефти. Сейчас цена на газ самая большая с 2020 года и возможностей для снижения нет. Это вызвано ударами по крупнейшему заводу сжиженного природного газа (СПГ) в мире.

Такое мнение высказал директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в разговоре с OBOZ.UA. Он отметил, что уже сегодня существует большой дефицит газа в мире из-за ударов Ирана по заводу СПГ в Катаре. И непонятно, когда это может закончиться.

"Иран продолжает обстреливать Катар, продолжает обстреливать крупнейший завод по производству сжиженного газа, который, по сути, подпитывает Европейский Союз. И это все имеет очень негативные последствия – реальный рост цен на товары и продукты питания", – говорит эксперт.

По словам Пендзина, цена газа в Европе уже достигла 760 евро за тысячу кубометров. Если это пересчитать в гривны – получается примерно 38 гривен за куб газа. Пендзин напоминает, что физические лица в Украине платят по 7,62 грн за кубометр природного газа и отмечает, что в Европе нет механизмов удешевления газа для населения.

Он считает, что мир уже находится в стадии энергетического кризиса. По его мнению цена на нефть будет расти в дальнейшем и непонятно, как будет уменьшаться дефицит. Он уверен, что нарастить добычу в других регионах крайне сложно, это потребует лет работы и вливания десятков миллиардов долларов.

Развертывание войны США и Израиля против Ирана

Пендзин обращает внимание на информацию о переброске американских морских пехотинцев в Персидский залив. Однако ему трудно представить масштабы возможной военной операции в стране с населением в 90 миллионов человек.

"Это же не Афганистан. То есть все это может превратиться в очень долгую трагедию, которая еще больше поднимет цены и на газ, и на нефть", – убежден Олег Пендзин.

Он говорит, что мир фактически стал заложником решений президента США Дональда Трампа. Они поставили международное сообщество в крайне сложное положение.

Также он убежден, что главной целью военной операции сейчас должно быть исключительно деблокирование Ормузского пролива. Однако, пока действующий режим в Иране продолжает бороться за свое выживание – пролив будет оставаться закрытым. Учитывая это, быстрое завершение конфликта выглядит маловероятным.

Ранее Олег Пендзин рассказал OBOZ.UA, что вето Венгрии – не единственная преграда для Украины на пути к 90 млрд евро от Евросоюза. Он считает, что в первую очередь Верховная Рада должна принять непопулярные налоговые инициативы, которых требует Международный валютный фонд.

