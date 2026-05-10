От 'шайки наркоманов' до 'господин Зеленский': в сети указали на трансформацию Путина на пятый год войны

Диктатор Владимир Путин смягчил публичную риторику в отношении украинского руководства на фоне заявлений о возможной личной встрече с президентом Украины. Еще раньше глава Кремля фактически призвал украинских военных "брать власть в свои руки".

Однако теперь заявляет о готовности Киева к прямым переговорам. О смене тональности сообщил журналист Денис Казанский.

В 2022 году Владимир Путин публично обращался к украинским военным с призывом "взять власть в свои руки", заявляя, что с ними России "будет легче договориться", чем с "шайкой наркоманов и неонацистов", которая якобы "засела в Киеве".

Зато в своем новом заявлении российский президент уже использует другую тональность и говорит о возможности личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. В частности, Путин заявил, что "украинская сторона, господин Зеленский, готова провести личную встречу".

Кремль фактически отошел от предыдущей риторики о "нелегитимности" украинской власти и прямых призывов к смене руководства страны военным путем.

В комментариях пользователи по-разному оценили изменение тональности Кремля. Часть корреспондентов связывает это с возможными переговорами и международным давлением, другие – иронизируют над резкой сменой риторики.

В частности, один из пользователей написал, что "война произошла, ужасная проклятая война, которую можно было избежать при наличии определенных усилий", а сейчас она "губит людей и две страны". Другие комментаторы предположили, что Кремль пытается создать образ готовности к миру на фоне сложной ситуации для российской армии.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Российский диктатор Владимир Путин 9 мая заявил, что война против Украины идет к завершению. Он также выразил готовность лично встретиться с президентом Владимиром Зеленским, но хочет, чтобы тот приехал в Москву.

