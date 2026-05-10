Как передаёт российский ТАСС, Путин заявил, что "дело идёт к завершению украинского конфликта".

Кидається в очі, між іншим, суто китайське формулювання того, що раніше в РФ називали СВО.

Крім того, Путін вже каже не стільки про власне умови миру, скільки про те, де має відбутися його зустріч з Зеленським: мовляв, для остаточного підписання - в третій країні, а от попередня, якщо Україна її хоче, - тільки в Москві [напрошується: з кимось тоді й від Трампа - як для успіху перемовин, так і з точки зору безпеки].

Складається враження, що Фіцо, як і обіцяли в словацькому МЗС, щось дійсно привіз Путіну від українського президента цікаве.

Оскільки ж зовсім не воювати Росія вже не може, американці, без яких, безумовно, нічого не відбувається, майже водночас заявили про можливість передислокації своїх військ з Німеччини до Польщі - [немов би] маючи на увазі, готовність Навроцького на відміну від Мерца [і на відміну, до речі, від Туска] підтримати США в Ірані, а також дещо більший відсоток [десь на один процентний пункт] співвідношення військових витрат і ВВП в Польщі порівняно з Німеччиною.

Хай там як, але Трамп саме зараз припустив можливість названої масштабної передислокації, й про це повідомляє телеканал Fox News.

Тож війна може змінити вектор з українського на європейській і повернутися в зв’язку з цим до більш спокійного ["цивілізованого"] й більш властивого Путіну холодно-гібридного варіанту.

Принаймні, Трамп - з його новими особливими стосунками з Європою - до цього вже готовий, адже був би не проти нагадати їй, що скільки вартує…