'Гарантии брали на себя американцы': Зеленский рассказал о подготовке масштабного обмена пленными

В ближайшее время Украина и Российская Федерация готовят очередной обмен пленными в формате 1000 на 1000. Сейчас Киев и Москва уже находятся на финальной стадии подготовки.

Процесс масштабного обмена состоится под гарантии Соединенных Штатов Америки. Об этом в своем традиционном обращении рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он также добавил, что Киев уже верифицировал и передал российской стороне списки на обмен.

"Ключевым фактором стало привлечение США как прямого гаранта безопасности и выполнения условий обмена. Если обмен пройдет успешно, это станет мощным сигналом к реальной деэскалации", – подчеркнул президент.

Прямая речь из обращения Владимира Зеленского

Продолжаются сейчас и наши контакты с американской стороной о гарантиях – гарантии выполнения договоренностей, которые были достигнуты недавно и о которых сказал президент Соединенных Штатов Америки. Обмен пленных – тысячу на тысячу – готовится и должен быть проведен. Эти гарантии брали на себя американцы. Украинский Координационный штаб передал списки на тысячу российской стороне. Было американское посредничество в этой договоренности по обмену, соответственно рассчитываем, что американская сторона будет активной в обеспечении выполнения договоренностей.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин в ночь на 10 мая заявил, что якобы Москва не получала от Киева предложений по обмену пленными, предусмотренного перемирием, о котором стороны договорились при посредничестве США. По его словам, россияне еще раньше якобы предоставляли украинцам списки на обмен, но ответа не получили.

Украинский лидер Владимир Зеленский по этому поводу отметил, что"Красная площадь для нас менее важна, чем жизнь украинских пленных, которых можно вернуть домой", и добавил, что работа по обмену пленными началась.

