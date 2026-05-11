В соцсетях разгоняют видео, как мигранты якобы стирают вещи в Быстрице в Ивано-Франковске: что с ним не так

В популярных украинских Telegram-каналах начали массово распространять видео, на котором мужчины индийского происхождения якобы стирают вещи в реке Быстрица в Ивано-Франковске. Сообщения быстро подхватили другие паблики, и ролик разлетелся по соцсетям в течение дня.

В публикациях писали:"В Ивано-Франковске индусы начали стирать вещи в реке". Вместе с этим авторы постов добавляли видео с людьми возле водоема.

По данным паблика Ивано-Франковская правда, видео не является новым. Авторы страницы выяснили, что ролик сняли еще два года назад, а сейчас его повторно начали распространять в украинском сегменте соцсетей.

В паблике также обратили внимание на еще одно видео с якобы мигрантами, которое параллельно начали публиковать пользователи. По их информации, этот ролик вообще был снят в Индии, хотя в сообщениях его тоже связывали с Ивано-Франковском.

После первых публикаций видео начало быстро появляться в других Telegram-каналах и соцсетях. Часть сообщений подавала ролики без уточнений о дате съемки или месте, из-за чего пользователи воспринимали их как актуальные события в Ивано-Франковске.

Иногда такие видео расходятся буквально за несколько часов. Кто-то репостит из-за эмоций, кто-то – просто не проверяет детали. Но на этот раз разницу заметили довольно быстро.

Проверка фактов

В сообщениях, которые начали появляться после проверки видео, пользователей призвали внимательнее относиться к контенту в соцсетях. Особенно к роликам без даты, источника или подтверждения места съемки.

Также авторы сообщений напомнили о большом количестве фейков и смонтированных видео, которые сейчас активно распространяют в сети. А еще – о контенте, созданном или измененном с помощью искусственного интеллекта.

