'Сохраните инфраструктуру': принц Ирана в изгнании обратился к Трампу

Реза Пехлеви, сын последнего шаха Ирана, обратился к президенту США Дональду Трампу и премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху с призывом сохранить гражданскую инфраструктуру страны. Он отметил необходимость одновременного давления на иранский режим и защиты будущего государства.

Видео дня

Об этом заявил сам Реза Пехлеви в своей заметке в X. В обращении он подчеркнул, что инфраструктура Ирана принадлежит народу, а не власти, и не должна становиться целью атак. "Гражданская инфраструктура Ирана принадлежит иранскому народу и будущему свободного Ирана", – отметил он, добавив, что следует сосредоточиться на демонтаже репрессивной системы.

Баланс между целями

В своём заявлении Пехлеви чётко разделил понятия государства и действующего режима. По его словам, Иран – это не Исламская Республика, а страна с будущим, которое не должно быть разрушено во время политического или военного противостояния. И вот здесь он делает акцент – инфраструктура, мол, должна сохраниться для восстановления.

Он также прямо обратился к союзникам Запада. Пехлеви попросил продолжать давление именно на "аппарат репрессий и террора", но избегать ударов по объектам, которые обеспечивают жизнь гражданского населения. "Я прошу президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху продолжать наносить удары по режиму... не затрагивая при этом гражданскую инфраструктуру", – написал он.

Детали обращения

Пехлеви заявил, что нынешний иранский режим использует собственную инфраструктуру как инструмент удержания власти и подавления свободы. Он назвал ее "машиной репрессий и террора", которая, по его словам, мешает будущему страны.

В то же время он подчеркнул, что сам Иран должен быть защищен. Важнейшей задачей он считает демонтаж политической системы, которая сейчас руководит государством. И, как он отметил, при поддержке США и Израиля, а также "жертвы иранских патриотов", этот момент может приближаться.

В конце обращения Пехлеви выразил уверенность в возможности перемен. Он заявил, что "час свободы Ирана уже близок" и завершил словами поддержки страны.

Что предшествовало:

Причем ранее Дональд Трамп заявил, чтоСША якобы стерли Иран с карты и поэтому, несмотря на его желание, не будут заключать с исламской страной никаких соглашений. Таким образом президент США сообщил о якобы "победе" в войне.

Одновременно американский лидер озвучил странам Персидского залива финансовый ультиматум относительно войны с Ираном. Союзникам предложили два сценария – заплатить за продолжение боевых действий или за их прекращение. Речь идет о суммах в триллионы долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, в экспертной среде убеждены: рост стоимости газа значительно страшнее, чем нефти. Сейчас цена на газ самая большая с 2020 года и возможностей для снижения нет. Это вызвано израильскими ударами по крупнейшему заводу сжиженного природного газа во всем мире.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!