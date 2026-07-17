США нанесли новые удары по Ирану в связи с блокированием Ормузского пролива: подробности

В четверг, 16 июля, Соединенные Штаты Америки нанесли новые военные удары по Ирану. Официально американские войска сообщают, что продолжают наносить удары по Ирану с целью "дальнейшего ослабления иранского военного потенциала". В то же время Белый дом утверждает, что между США и Ираном продолжаются переговоры, несмотря на эскалацию военных действий.

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В Центральном командовании США отметили, что атаки происходят уже"шестую ночь подряд". В свою очередь издание Bloomberg утверждает, что движение через Ормузский пролив стало ещё более скудным, причем по морскому коридору проходят "только суда, связанные с Ираном", и "по одобренному Тегераном маршруту".

Позиция США

"Сегодня в 14:00 по восточному времени (21:00 по киевскому, – OBOZ.UA), вооруженные силы США начали новую волну ударов по Ирану, которые наносятся уже шестую ночь подряд с целью дальнейшего ослабления иранского военного потенциала", – довольно лаконично сообщило Центральное командование США.

Отдельно в CENTCOM отметили, что последняя волна атак США направлена против таких военных объектов в Иране, как "радары, ракетные установки и беспилотники". При этом военные уверяют, что нынешняя кампания "гораздо менее интенсивна", чем те военные действия, которые происходили в марте и в начале апреля, когда Тегеран и другие крупные города находились под постоянным обстрелом.

Одновременно с этим США якобы надеются на переговоры с Ираном. Так, Bloomberg цитирует вице-президента США Джея Ди Венса, который утверждает, что "переговоры с Ираном не бесполезны" и что США не собираются разворачивать наземную операцию с целью свержения иранского режима.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт также отмечает, что "Иран продолжает переговоры с США и хочет заключить соглашение". Более того, по ее словам, Иран согласился на переговоры именно потому, что "претерпел разрушительные удары", тогда как "президент США всегда открыт для дипломатии".

А причиной последних ударов США по Ирану она назвала "нарушение Ираном Меморандума о взаимопонимании, который мы с ними заключили".

Позиция Ирана

Тегеран ответил на последние угрозы президента США Дональда Трампа тем, что не откроет Ормузский пролив. При этом режим признает, что последние американские удары не "менее интенсивны", чем весенние, а наоборот, и если удары будут продолжаться, то "все, что до сих пор оставалось целым благодаря благородству Ирана, будет разбито вдребезги".

Но, несмотря на это, Иран "продолжит сохранять контроль" над Ормузским проливом. К тому же иранское правительство обратилось к своим союзникам-хуситам в Йемене с просьбой перекрыть нефтяной маршрут через Красное море, "если США нанесут удар по энергосети Ирана".

"Пока Соединённые Штаты не примут иранскую правовую систему, этот пролив будет оставаться закрытым", – цитирует Bloomberg спикера иранской армии.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп в ночь на 15 июля предупредил, что военные США будут наносить удары по Ирану "сегодня, завтра вечером и на следующей неделе", причем на следующую неделю американский лидер анонсировал удары по мостам и электростанциям исламской страны-террористки.

Но в отличие от Кэролайн Ливитт, он не стал скрывать отсутствие диалога между странами. Наоборот, Трамп предупредил, что у Ирана есть только одна возможность, чтобы эти удары не произошли, – согласиться на продолжение переговоров с США.

Как сообщал OBOZ.UA, еще 10 июля Дональд Трамп заявил, что Вашингтон согласился возобновить переговоры с Ираном. В то же время он подчеркнул, что перемирие между сторонами, о котором говорили ранее, уже завершилось.

А уже после этого заявления Трампа стало известно, что иранские власти не обращались к администрации Белого дома с просьбой продолжить переговоры. По крайней мере, до тех пор, пока американская сторона не начнет выполнять предыдущие договоренности.

12 июля стало известно, что США нанесли удары по более чем 100 объектам в Иране. А уже 14 числа КВИР сообщил о ответных ударах по якобы американским базам в Бахрейне и Кувейте.

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