"Нас было шестеро". Дмитрий Коляденко впервые раскрыл подробности тайной свадьбы сына Филиппа и назвал человека, который все организовал

Хореограф, певец и телеведущий Дмитрий Коляденко впервые поделился подробностями свадьбы своего сына, музыканта Филиппа Коляденко. По словам артиста, молодожены отказались от пышного торжества, пригласив только самых близких людей. А сама церемония стала для отца самой трогательной из всех, которые он когда-либо видел. Об этом Дмитрий Коляденко рассказал в интервью OBOZ.UA

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Дмитрий Коляденко говорит, что для него решение сына жениться не стало неожиданностью. О намерениях Филиппа и его возлюбленной, стилистки-парикмахера Нодиры Тураджановой, он знал заранее. По словам артиста, несмотря на то, что за свою жизнь ему довелось побывать на сотнях роскошных свадеб, именно торжество Филиппа стало для него лучшим.

"Нас было шестеро: жених, невеста, отец, мать, друг Филиппа – Дима Каднай и его собака. Праздновали на даче у Елены. Она все организовала сама: заказала ресторанное обслуживание, красиво накрыла стол. Без платья невесты, без сотни гостей", – поделился Коляденко. Он пояснил, что сразу после официальной регистрации пришелся большой христианский праздник, поэтому семья собралась на день позже.

По словам артиста, именно благодаря этому атмосфера получилась теплой: "Это был теплый семейный ужин при свечах, с очень вкусной едой, долгими разговорами. Не было ведущих, конкурсов, танцев, артистов. Мы просто были вместе. Я, честно говоря, плакал от счастья. Вспоминали, каким маленьким был Филипп, произносили тосты, слушали джаз, выходили в сад. Была весна, все вокруг зеленело. Елена создала невероятную атмосферу – очень красивую, стильную. Было много цветов. У неё вообще прекрасный вкус. Так же, как и в ее спектаклях. Для меня это была лучшая свадьба, которую я когда-либо видел. И я ее никогда не забуду.

Коляденко также не скрывает, что очень-очень хорошо относится к своей невестке: "Она замечательная – талантливая и очень творческая. Работает стилистом-парикмахером, делает прически артистам первого эшелона, участвует в съемках клипов. Работала над нашим "Кабаре" – отвечала за прически всех актеров и балета Freedom. Очень трудолюбивая. И самое главное – искренне поддерживает Филиппа – помогает ему. Мы ее очень любим – она всегда с нами. И я счастлив, что рядом с моим сыном именно такой человек. И он ее очень любит".

Артист также признался, что теперь с нетерпением ждет нового этапа в жизни: "Я постоянно говорю Филиппу: "Тебе с 18 лет можно заниматься сексом. Я хочу быть дедушкой!". А он отвечает: "Папа, ну я еще поработаю".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Филипп Коляденко впервые рассказал о своей загадочной супруге-иностранке: кем работает Нодира и как мама артиста "заставила" их жить вместе.

Полное интервью с Дмитрием Коляденко читайте на OBOZ.UA в пятницу, 17 июля.

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