На своем первом брифинге после отставки с поста министра обороны Михаил Федоров жалуется на анонимные телеграм-каналы, которые в последнее время подвергали его нападкам, подчеркивает, что об этом никто не говорит, и призывает журналистов исправить эту ситуацию.

Видео дня

Это свидетельствует либо о драматическом непонимании ситуации, либо о нежелании ее понимать. Об опасности анонимных каналов я публично говорю уже много лет. Об этом говорят оппозиционные депутаты. Об этом говорят независимые журналисты. О причине того, почему это произошло, мы тоже говорим.

Это марафон, это отключение независимых телеканалов от цифрового вещания. Это ставка офиса президента на телеграм. На ботов. На лжецов. На мерзавцев. И мало того, что это их собственные лжецы. Создана возможность для россиян и их агентов выдавать себя за своих собственных лжецов и подрывать украинское государство и власть.

Бывший министр этой опасности почему-то раньше не замечал. Даже сейчас, когда карьера Федорова в окружении Зеленского подходит к концу, его самая большая забота – чтобы его не восприняли как "порохобота". Оскорбительный термин, возникший в результате предвыборной кампании 2019 года. Который был придуман именно теми услужливыми малороссами, которые придумывали мазепинцев, петлюровцев и бандеровцев. К радости Москвы.

Я не буду ставить под сомнение реформаторские замыслы и достижения Федорова в министерстве обороны. Я вижу перед собой молодого, неопытного в политических процессах человека, который даже сейчас не осознает, что без структурных изменений не может быть никаких реальных преобразований.

Но это могло бы быть личной проблемой бывшего министра, если бы точно такой же не была позиция тех, кто выступает в его защиту. Кто не задается простым вопросом – почему вообще так назначаются правительства, почему именно так назначаются и снимаются министры. Почему какой-то успешный министр – это как номер в лотерее. Если бы не было случая с Галущенко, министром обороны до сих пор был бы Шмыгаль. Министерство цифровизации до сих пор продолжало бы заниматься дронами, которыми должно было бы заниматься министерство обороны. Чем провинилась Свириденко? Чем она была лучше Шмыгаля? Почему парламент вообще всем этим не занимается, ведь это его прямая функция и прерогатива?

Именно потому, что большинству людей это неинтересно, и они, как бабочки, бросаются на любую яркую личность, которая, по их мнению, должна всё изменить, будем продолжать жить в парадигме сериала "Слуга народа" и блестяще организованной Федоровым и другими в 2019 году предвыборной кампании Зеленского. С поправкой на войну и смерть.