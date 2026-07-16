Санта Димопулос, которая сочувствовала россиянам, пожаловалась на "психопата", который устроил ей личную войну

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Санта Димопулос рассказала, что у нее появился недоброжелатель, который не смог адекватно воспринять отказ, поэтому объявил ей "личную войну". По словам певицы, именно из-за этого "психопата" в сети в последнее время появляются негативные материалы о ней.

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На эту проблему исполнительница, которая во время полномасштабной войны не постеснялась публично выразить сочувствие россиянам, пожаловалась в своих Instagram-stories. Димопулос решила пообщаться с подписчиками, от одного из которых получила вопрос: "Кому вы перешли дорогу, что за эту неделю на вас так много разоблачений?", в ответ на что и сообщила о "психопате".

"Я никому не переходила дорогу. Просто некоторые очень болезненно переживают, что не могут купить твое согласие, внимание или молчание. Есть мужчины, для которых отказ становится личной войной. В народе их называют психопатами", – написала бывшая участница "ВИА Гры".

В то же время Санта Димопулос подчеркнула, что подписчикам совершенно не стоит за нее волноваться. Как убеждена артистка, если кто-то начинает так сильно "инвестировать" в человека, это означает только одно – "он стоит гораздо дороже, чем хотелось бы оппонентам".

Отметим, что после 24 февраля 2022 года Санта Димопулос переехала в Объединенные Арабские Эмираты. В начале большой войны она открыто осудила российскую агрессию, однако со временем перестала выражать гражданскую позицию в своих соцсетях. Певица по-прежнему продолжает создавать контент на языке страны-агрессора, более того, иногда делает довольно странные заявления.

В 2024 году, когда в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье неизвестные устроили стрельбу, Санта Димопулос решила выразить соболезнования россиянам. В соцсетях певица написала: "Смерть невинных людей, война, терроризм – это абсолютное зло. Ничто не заставит меня желать людям смерти. И я выражаю соболезнования семьям погибших. Мы лишь гости на этой планете, и вместо того, чтобы творить и любить, мы уничтожаем. Это огромная боль".

Такое высказывание артистки можно трактовать довольно неоднозначно, ведь она якобы обобщила украинцев и россиян, более того, назвала последних невиновными. Ее слова выглядели еще более странно на фоне попытки РФ возложить вину за теракт на Украину, хотя западные государства опровергли такие упреки.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Санта Димопулос оправдалась за дружбу с "хорошими русскими" во время Великой войны.

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