В Украине – первый "КОАЛИЦИОННЫЙ" премьер-министр Корецкий.

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Уже можно утверждать, что при президенте Зеленском впервые избран "КОАЛИЦИОННЫЙ" глава правительства Украины.

Удивительно, что НИ ОДНО СМИ НЕ УПОМЯНУЛО об исторической значимости этого решения Верховной Рады Украины о назначении Сергея Корецкого премьер-министром Украины. Ведь за нового главу КМУ ВПЕРВЫЕ за время правления Зеленского проголосовали представители ВСЕХ депутатских фракций и групп.

В целом Сергея Корецкого поддержали 289 депутатов, против – 1, воздержались – 7, не голосовали – 21.

"ЗА" проголосовали:

- 194 депутата из фракции "Слуги народа" во главе с Арахамией;

- 17 депутатов из запрещенной ОПЗЖ во главе с Бойко;

- 17 депутатов из группы "Доверие";

- 15 депутатов из фракции "ЕС" во главе с Порошенко;

- 15 депутатов из группы "Восстановление Украины";

- 14 депутатов из группы "За будущее";

- 11 – внефракционных;

- 5 депутатов из фракции "Голос" во главе с Железняком;

и "примкнувший к ним" Иван Крулько из "Батькивщины" Тимошенко.

Таким образом, как свидетельствуют результаты поименного голосования на сайте ВРУ, НЕТ НИ ОДНОЙ фракции или группы, которая бы не отдала НИ ОДНОГО голоса за нового премьер-министра.

Напомню, что за время своего президентства Зеленский представил в Верховную Раду следующих кандидатов на должность главы КМУ:

- Алексея Гончарука (ЗА проголосовали 290 депутатов, из них 247 из "Слуги народа". ПРОТИВ проголосовали 26 депутатов из "ЕС" во главе с Порошенко);

- Дмитрия Шмыгаля (за проголосовали 291 депутат, в том числе 242 из "Слуги народа". Против проголосовали 24 депутата из "ЕС" во главе с Порошенко);

- Юлию Свириденко (за проголосовали 262 депутата, из них 201 из "Слуги народа". ПРОТИВ – 21 депутат из "ЕС" во главе с Порошенко).

Как видно, за 7 лет правления Зеленского уровень поддержки кандидатуры на пост премьер-министра от президента Зеленского президентской партией/фракцией/коалицией уменьшился с 247 до 194 депутатов, что свидетельствует о том, что "Слуга народа" де-юре сохраняет статус парламентского большинства в составе 228 депутатов, а де-факто уже давно НЕ ИМЕЕТ фактического большинства для принятия даже принципиальных кадровых решений.

Но главной парламентской сенсацией сегодняшнего голосования стала поддержка кандидатуры президента Зеленского фракцией "Европейской солидарности" во главе с Порошенко. До этого фракция позиционировала себя как ОППОЗИЦИОННАЯ по отношению к президенту и власти в целом и единственная принципиально голосовала ПРОТИВ предыдущих руководителей правительства при Зеленском.

Мотивы такого решения каждая фракция и группа, очевидно, уже объяснили или объяснят, а я хочу акцентировать внимание на том, что де-факто в Украине во времена президентства Зеленского появился ПЕРВЫЙ "КОАЛИЦИОННЫЙ" премьер-министр.

Интересно, появятся ли в представленном Сергеем Корецким (а на самом деле Владимиром Зеленским) составе нового правительства хотя бы признаки "КОАЛИЦИОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА"?