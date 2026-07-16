Убийство двух братьев в Калиновке: правоохранители обнаружили оружие, которое могли использовать военные во время преступления. Фото

Правоохранители обнаружили в Днепровской области оружие, которое, по версии следствия, могло быть использовано военнослужащими при похищении и убийстве двух братьев в селе Калиновка Киевской области. Изъятые образцы уже переданы на экспертизу, которая должна установить их причастность к преступлению.

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Об этом сообщила Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины. Отмечается, что правоохранители обнаружили и изъяли стрелковое оружие.

Оружие нашли в ходе совместной спецоперации

В ВСП сообщили, что военные правоохранители Днепровского зонального отдела совместно с сотрудниками уголовного розыска полиции Киевской области провели комплекс следственных и розыскных мероприятий в рамках уголовных производств по статьям об умышленном убийстве и незаконном лишении свободы.

9 июля на территории одной из общин Днепропетровской области правоохранители обнаружили и изъяли две единицы стрелкового оружия.

По версии следствия, именно его могли использовать военнослужащие при совершении преступлений в Калиновке.

Изъятое оружие передали следователям Национальной полиции для проведения экспертиз. Их результаты должны подтвердить или опровергнуть использование этого оружия во время убийства.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства преступления и всех причастных к нему лиц.

Что известно об убийстве братьев

Сообщение об исчезновении двух братьев в селе Калиновка поступило в полицию Киевской области 3 июля. При осмотре их дома правоохранители обнаружили поврежденную систему видеонаблюдения, следы выстрелов и другие вещественные доказательства.

По данным следствия, конфликт возник после ссоры между одним из братьев и местной жительницей из-за громкой музыки и езды на мотоциклах. Когда мужчины отказались извиниться, супруг женщины, являющийся военнослужащим, решил отомстить и, по версии следствия, привлек к этому других военных.

Следователи считают, что участники группы проникли на территорию дома потерпевших, применили оружие, силой вывезли братьев в другую область, незаконно удерживали их, а впоследствии убили.

9 июля тела погибших нашли закопанными в лесополосе на территории Полтавской области. В ходе осмотра эксперты зафиксировали многочисленные огнестрельные ранения, что, по данным правоохранителей, свидетельствует об особой жестокости преступления.

Как сообщал OBOZ.UA, в резонансном деле об убийстве братьев Мосейчуков правоохранители задержали девять исполнителей преступления. Также задержали комбрига 155-й бригады Станислава Лучанова, бойцов которого подозревают в убийстве братьев в Киевской области.

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