"Времени на разгонку нет": Ковальчук призвал вернуть лесную отрасль в ведение Минагрополитики

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Ковальчук обратился к представителям власти с призывом вернуть лесную отрасль в ведение Министерства аграрной политики и продовольствия. В условиях войны у правительства нет времени на "раскачивание", а лесное хозяйство, деревообрабатывающая и мебельная отрасли остаются среди ключевых секторов украинской экономики.

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Дальнейшие изменения в подчинении могут поставить под угрозу уже выработанные решения и стабильность работы предприятий. Об инициативе депутат сообщил в Facebook.

Что предлагает Ковальчук

Сейчас лесную отрасль необходимо вернуть в ведение Министерства аграрной политики и продовольствия, поскольку именно этот формат управления доказал свою эффективность до 2019 года. После передачи лесного агентства в ведение других ведомств началось сокращение заготовки древесины и рост проблем для деревообрабатывающей и мебельной промышленности.

Например, в 2016 году заготовка древесины превышала 22,6 млн кубометров, тогда как в 2025 году сократилась примерно до 14 млн кубометров – самого низкого показателя за более чем два десятилетия.

"Дальнейших экспериментов эти отрасли просто не переживут", — заявил народный депутат.

Министерство агрополитики

Ковальчук отметил, что Государственное агентство лесных ресурсов долгое время координировалось именно через министерство аграрной политики, а стабильный рост заготовки древесины продолжался почти два десятилетия. Когда из-за проблем в управлении отгрузки древесины практически остановились. Именно совместные рабочие группы правительства, парламента и отраслевых ассоциаций позволили принять постановления, стабилизировавшие ситуацию.

Перспектива евроинтеграции

Отдельно Ковальчук обратил внимание на подготовку к внедрению регламента EUDR, который для большинства операторов вступит в силу с 30 декабря 2026 года. Ведь выполнение требований по прослеживаемости древесины и создание единого электронного лесного кадастра должно координироваться одним министерством.

"Лесную отрасль необходимо вернуть в ведение Министерства аграрной политики и продовольствия", — отметил заместитель председателя Комитета ВР Украины.

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