"Обязательно добьемся достойного мира": Зеленский о новом правительстве Корецкого, далекобойных санкциях против РФ, помощи Великобритании. Видео

Одно из главных преимуществ нового главы Кабмина Сергея Корецкого – его опыт работы в государственных энергетических компаниях. Украине "важно полностью подготовиться к предстоящей зиме", и опыт нового главы Кабмина должен этому способствовать, считает президент Украины Владимир Зеленский.

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Об этом глава государства рассказал в традиционном обращении к стране с итогами 16 июля. Правительство страны должно "обеспечить переход через зиму", подчеркнул он.

"Сегодня приступило к работе новое правительство Украины во главе с Сергеем Корецким. Его сильная сторона – работа именно в государственных энергетических компаниях. Он пришел в "Укрнафту", он изменил процессы в компании после олигархического контроля – "Укрнафта" благодаря Сергею начала работать реально на наше государство. "Нафтогаз" пережил сложную зиму, несмотря на все российские удары, Украина осталась с газом", – пояснил глава государства.

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