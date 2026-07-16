В Зоне удалось с близкого расстояния сфотографировать птицу, властвующую над чернобыльским небом. Уникальные снимки

В Чернобыльской зоне отчуждения обитает один из крупнейших представителей хищных птиц Евразии. Орлана-белохвоста, а речь идет именно о нём, удалось сфотографировать вблизи — его заметили на металлическом отбойнике у края дороги.

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Размах его крыльев достигает 2,5 метров. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО).

Что известно

"Фотографии сделаны сегодня (16 июля. – Ред.) на территории Зоны отчуждения. Сначала на дороге появляется тень. А уже через мгновение над асфальтом, почти касаясь его крыльями, пролетает настоящий властелин чернобыльского неба – орлан-белохвост", – говорится в сообщении.

Как отметили в ГАЗО, это одна из крупнейших хищных птиц Украины – она поражает не только своими размерами, но и особым величием. Размах крыльев взрослой птицы достигает 2,5 метра, а масса самок, которые традиционно крупнее самцов, может достигать шести килограммов.

Свое название орлан получил благодаря белому хвосту, который становится таким только в зрелом возрасте – примерно на пятом году жизни. До этого молодые птицы имеют более темную окраску и только с годами приобретают свой узнаваемый облик.

В пресс-службе добавили, что Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник стал домом для более чем двадцати пар этих величественных птиц. Для крупных хищников необходимы обширные территории и богатая кормовая база, и природа Зоны обеспечивает им такие условия.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернобыльской зоне отчуждения заметили одного из самых распространенных слизневиков – желтую фулигу. У нее нет мозга, она умеет путешествовать, а в Мексике ее даже едят.

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