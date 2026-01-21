Самолет Трампа, летевший в Давос, был вынужден развернуться назад: в чем причина

Самолет президента США Дональда Трампа, летевший в Давос, вернулся обратно в Штаты. Причиной, заставившей прервать полет, стала техническая неисправность.

Однако Трамп все еще планирует посетить международный экономический форум: в Швейцарию он собирается лететь запасным самолетом. Об этом сообщает CNN.

Что известно

В Белом доме сообщили, что самолет Air Force One, на котором Трамп вылетел в Швейцарию для участия в Международном экономическом форуме в Давосе, возвращается на объединенную базу Эндрюс из-за "незначительной проблемы с электропроводкой". Ее, по словам пресс-секретаря Кэролайн Ливитт, обнаружили члены экипажа. Решение о возвращении самолета на базу приняли из соображений безопасности.

В Белом доме добавили, что американский лидер все же планирует добраться до Давоса, туда он полетит запасным самолетом.

Журналисты CNN тем временем промониторили данные сервиса отслеживания полетов ADS-B Exchange – и констатировали: борт номер один сделал разворот над Атлантическим океаном вблизи Монтока (штат Нью-Йорк) – у самого восточного края Лонг-Айленда.

"Ожидается, что Air Force One вернется в JBA около 23:00 (по местному времени. – Ред.)", – резюмировало издание.

Впоследствии появилась информация, что глава Белого дома и его команда пересели в два самолета меньшего размера и снова направляются в Давос.

Известно, что днем 21 января Трамп должен выступить с речью на Давосском экономическом форуме, а затем – присоединиться к встрече лидеров государств и представителей бизнеса. Сам он на днях анонсировал, что на полях главного экономического события года собирается обсуждать судьбу Гренландии, претензии на владение которой американский президент упорно продолжает продвигать.

На следующий же день в Давосе с участием Трампа состоится церемония объявления устава "Совета мира", который Трамп задумал для урегулирования ситуации в секторе Газа – и который впоследствии трансформировался в замысел создания альтернативы ООН.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Трамп задумал создать Совет мира, который займется вопросами войны на Ближнем Востоке, а также Украиной и Венесуэлой. Эту организацию рассматривают как "альтернативу ООН".

В Совет мира, который собирается возглавить сам Трамп уже пригласил премьера Венгрии Виктора Орбана, российского диктатора Владимира Путина и его белорусского "коллегу" Александра Лукашенко.

Также приглашение от США получила и Украина. Однако президент Зеленский еще думает над ответом.

Зато Франция, Великобритания и некоторые другие, в том числе и ближневосточные страны уже отклонили приглашение. Некоторым, как вот Франции, Трамп уже пригрозил из-за этого "200% пошлинами" на вино и шампанское.

