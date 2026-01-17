Рассматривают как замену ООН: у Трампа хотят, чтобы Совет мира занялся вопросами Украины и Венесуэлы – FT

В Белом доме выдвинули идею расширения мандата Совета мира в секторе Газа, возглавляемого президентом Дональдом Трампом, и включения в него других горячих точек. Речь идет, в частности, об Украине и Венесуэле.

При этом западные и арабские дипломаты выразили обеспокоенность по поводу идеи расширения мандата новообразованной организации на посредничество далеко за пределами Ближнего Востока. Об этом говорится в материале Financial Times.

Аналог ООН

Один из осведомленных об этой идее людей заявил, что, по его мнению, администрация Трампа рассматривает Совет мира "как потенциальную замену ООН". Однако это будет параллельный неофициальный орган для урегулирования других конфликтов за пределами Газы.

По словам дипломатов, презентация совета директоров ожидается на Всемирном экономическом форуме в швейцарском курортном городе Давос на следующей неделе. В свою очередь в Белом доме уже объявили состав Совета мира в Секторе Газа. Аминистрация Трампа также сообщила о создании Национального комитета по управлению Сектором Газа (NCAG). Это переходный гражданский орган, призванный контролировать управление и восстановительные работы в Газе.

Национальный комитет по управлению Газой возглавит Али Шаат. Его задачей будет восстановление государственных услуг и управление повседневными административным делами в переходной период. Данная инициатива является частью второй фазы более широкой программы, объявленной президентом Трампом при поддержке США.

Кроме того, в Вашингтоне сообщили, что в совет мира вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, зять президента США Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, гендиректор инвестиционной компании Apollo Global Management Марк Роуэн, глава Всемирного банка Аджай Банга, замсоветника президента США по нацбезопасности Роберт Габриэль.

Арабские дипломаты выразили беспокойство

Предложение о расширении мандата Совета мира усилило опасения других правительств по поводу поддержки контролируемого Трампом органа, первоначально предназначенного для оказания помощи в управлении разрушенным палестинским анклавом после разрушительной двухлетней войны между Израилем и ХАМАС.

Арабский дипломат на условиях анонимности рассказал, что на Ближнем Востоке к этой идее относятся с осторожностью. Также он отметил, что этот вопрос обсуждался среди региональных чиновников.

В то же время накануне американский чиновник заявил, что планирование работы Совета мира сосредоточено на конфликте между Израилем и сектором Газа и на данный момент не выходит за его рамки.

Многие детали функционирования Совета остаются неясными, включая его точный состав, а также юридический мандат, с которым он будет действовать за пределами Ближнего Востока. Идея расширения полномочий совета директоров впервые была освещена в СМИ. Госдепартамент отказался комментировать идею расширения полномочий совета.

Дипломаты сообщили, что американские чиновники рассматривают Венесуэлу, которая находится в состоянии хаоса с момента захвата Николаса Мадуро в этом месяце, в качестве будущей территории для посредничества со стороны совета.

Что касается Украины, высокопоставленный киевский чиновник, участвовавший в переговорах с США, заявил, что создание отдельного совета мира, который также возглавит Трамп, является важной частью предложений по прекращению войны со стороны России.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Bloomberg, спецпосланники Соединенных Штатов Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ближайшее время планируют приехать в Москву, чтобы встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Визит американцев может состояться уже в январе.

При этом президент США Дональд Трамп заявил Reuters, что ему неизвестно о возможной предстоящей поездке Уиткоффа и Кушнера в Москву.

