У Лукашенко похвастались приглашением Беларуси в Совет мира Трампа

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко получил неожиданный комплимент от самого Дональда Трампа. Беларусь объявила, что ее пригласили стать основателем "Совета мира", новой международной организации, которая, как обещают, изменит мир.

Судя по заявлению МИД, это признание "личных заслуг и международного авторитета" самого Лукашенко. Об этом сообщают белорусские СМИ.

В обращении Трампа, которое получил Лукашенко, говорится об участии Беларуси в урегулировании конфликтов в мире и формировании международной организации для поддержания мира. МИД отмечает, что страна готова присоединиться к деятельности Совета мира и расширить его полномочия, чтобы влиять на глобальные процессы в сфере безопасности и урегулирования конфликтов.

В ведомстве подчеркивают, что участие Беларуси в Совете мира воспринимается "положительно" и рассматривается как подтверждение международного авторитета государства. По замыслу, новая организация должна способствовать решению международных споров и укреплению безопасности, а белорусская сторона планирует активно участвовать в этом процессе.

Стоит отметить, что Россия также получила приглашение от Соединенных Штатов Америки присоединиться к Совету мира, который потенциально может стать правопреемником Организации Объединенных Наций. Однако пока она касается решения вопроса сектора Газы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме выдвинули идею расширения мандата Совета мира в секторе Газа, возглавляемого президентом Дональдом Трампом, и включения в него других горячих точек. Речь идет, в частности, об Украине и Венесуэле.

