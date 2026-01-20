'Россия наш враг, Беларусь – ее союзник': Зеленский ответил, получила ли Украина приглашение в Совет мира от Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о возможном приглашении Украины в инициативу "Совета мира" президента США Дональда Трампа. Он подтвердил, что Украина получила приглашение, однако отметил сложность участия из-за присутствия в Совете России и Беларуси.

Видео дня

По словам Зеленского, сейчас трудно представить сотрудничество с государствами, которые являются агрессорами или союзниками агрессора. Об этом он заявил, отвечая на вопросы СМИ во вторник, 20 января.

Президент отметил, что Украина действительно получила приглашение, а дипломаты сейчас прорабатывают его.

В то же время глава государства подчеркнул ключевую проблему: в Совет мира одновременно приглашаются Россия и Беларусь.

"Приглашение мы получили, дипломаты работают над этим приглашением. Я думаю, что вопрос, во-первых, честно говоря, Россия наш враг, Беларусь их союзник", – сказал он.

Зеленский добавил, что для него пока сложно представить сотрудничество с государствами, которые прямо или косвенно поддерживают войну против Украины.

"И это не касается этого Совета мира. Просто Россия – это о Совете войны. И Беларусь вместе с ними. А именно режим Лукашенко", – резюмировал президент.

Накануне стало известно, что Россия получила приглашение от Соединенных Штатов Америки присоединиться к Совету мира, который потенциально может стать правопреемником Организации Объединенных Наций.

Также непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко получил неожиданный комплимент от самого Дональда Трампа. Беларусь объявила, что ее пригласили стать основателем Совета мира, новой международной организации, которая, как обещают, изменит мир.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме выдвинули идею расширения мандата Совета мира в секторе Газа, возглавляемого президентом Дональдом Трампом, и включения в него других горячих точек. Речь идет, в частности, об Украине и Венесуэле.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!