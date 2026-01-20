Трамп подтвердил, что пригласил Путина в Совет мира, и сделал упрек в адрес Макрона. Видео
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что российский диктатор Владимир Путин получил от него приглашение в Совет мира. В то же время он прокомментировал заявление французского лидера Эммануэля Макрона об отказе присоединяться к платформе, сделав персональный упрек в его адрес.
Отвечая на вопрос журналистов, американский лидер заявил, что по его убеждению, Макрон не пользуется поддержкой, ведь скоро "покинет пост".
Отдельно американский лидер упомянул о новых экономических санкциях. Он заявил, что готов ввести 200% пошлину на французские вина и шампанское, надеясь, что после этого Франция изменит свою позицию и присоединится к Совету мира.
Напомним, по данным медиа, президент Франции Эммануэль Макрон не намерен принимать предложение Дональда Трампа войти в состав "Совета мира". Французский лидер считает, что устав этого совета выходит за рамки вопросов, связанных с Газой.
Также OBOZ.UA сообщал, несколько европейских стран уже получили приглашение к участию в "совете мира" Трампа. Однако часть из них работает над коллективной позицией сопротивления предлагаемой модели.
