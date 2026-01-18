Трамп пригласил Орбана в свой Совет мира: опубликовано письмо

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в собственный Совет мира для надзора за восстановлением палестинского анклава. Последний принял приглашение.

Об этом сообщил сам венгерский премьер. На странице в Х (бывший Twitter) Орбан обнародовал соответствующий документ. Согласно сообщению венгерского премьера, участие страны предусмотрено в статусе учредителя этого органа.

"С президентом Трампом наступает мир. Поступило еще одно письмо. Усилия Венгрии по миру получают признание. Президент Трамп пригласил Венгрию присоединиться к работе Совета мира как страну-основателя. Мы, конечно, приняли это почетное приглашение", – говорится в заметке политика.

Что предшествовало

Дональд Трамп заявил о старте процесса создания Совета мира – структуры, которая должна следить за послевоенным управлением сектором Газы. Формирование этого органа он назвал очередным шагом в реализации собственного мирного плана по палестинскому анклаву, отметив, что лично возглавит Совет.

По словам Трампа, в роли председателя Совета мира он поддерживает новосозданное палестинское технократическое правительство – Национальный комитет по управлению Газой, который будет действовать при содействии Высокого представителя Совета в течение переходного периода.

В Белом доме уточнили, что Национальный комитет по управлению Газой (NCAG) фактически будет подчиняться Совету мира и Исполнительному совету среднего уровня. Руководителем комитета, в состав которого входят 15 человек, должен стать бывший заместитель министра планирования Палестинской автономии Али Шаат.

Белый дом также обнародовал перечень членов Исполнительного совета: Турцию в нем будет представлять глава МИД Хакан Фидан, Катар — высокопоставленный чиновник Али Тавади.

В совет также вошли руководитель египетской разведки Хасан Рашад, министр международного сотрудничества ОАЭ Рим Аль-Хашими, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, спецпосланник США Стив Уиткофф, советник Дональда Трампа Джаред Кушнер, гендиректор Apollo Global Management Марк Роуэн, бизнесмен Якир Габай, экс-координатор ООН по гуманитарным вопросам Сигрид Кааг и бывший спецпосланник ООН на Ближнем Востоке Николай Младенов.

Отмечается, что именно Младенов фактически будет руководить группой, заняв должность верховного представителя в Газе, и будет выполнять функции посредника между Советом мира и палестинскими технократами, которые занимаются ежедневным управлением сектором.

По данным The Times of Israel, первое заседание Совета мира США планируют провести в среду на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Напомним, в Израиле отреагировали на объявление состава Национального комитета, который будет управлять сектором Газы. Там отметили, что оно не было согласовано с Израилем и противоречит его политике.

Ранее OBOZ.UA сообщал, Израиль планирует возобновление военных операций в Газе, соответствующие планы уже разработаны Армией обороны Израиля. Интенсивные боевые действия в анклаве могут начаться уже в марте.

