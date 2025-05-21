'Посредников стало больше': Стубб рассказал, когда в Ватикане могут состояться переговоры между Украиной и РФ

Уже на следующей неделе в Ватикане может состояться новый раунд переговоров между Украиной и страной-агрессором РФ. Они будут техническими, и с участием нескольких посредников.

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Об этом, как передает финский национальный вещатель Yle, рассказал президент Финляндии Александр Стубб. Он отметил, что США не только не отказались от роли посредника в этих переговорах, но даже привлекают других.

"Посредников стало больше. Раньше только США выступали в этой роли, теперь и Европа участвует в переговорах", – отметил Стубб.

По словам финского президента, в целом такое посредничество в установлении мира выглядит как маятник, который колеблется то к худшему, то к лучшему. И сейчас, по мнению Стубба, маятник качнулся к лучшему, поскольку "Европа присоединится к обсуждениям о прекращении огня в Украине и возможном мире".

Президент Финляндии утверждает, что Россия и Украина продолжат переговоры на техническом уровне в Ватикане, возможно, уже на следующей неделе. Стубб говорит, что это сообщил президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с европейскими лидерами.

Причем Стубб позволил себе шутку, сказав, что переговоры между Украиной и РФ "перешли на самый высокий возможный уровень", поскольку будут проходить именно в Ватикане.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 19 мая Трамп и диктатор РФ Путин провели более двухчасовой телефонный разговор, в котором обсудили мирный план по Украине. По итогам беседы Трамп заявил, что переговоры между Украиной и РФ "должны начаться немедленно".

Президент США также сказал, что держит в голове красную линию, "когда перестанет давить на РФ и Украину". В то же время он заявил, что не планирует усиливать санкции, поскольку "есть шанс" на прогресс в мирном урегулировании.

Также Трамп дважды провел разговор с Зеленским. Первый состоялся перед запланированным звонком Путину, второй – уже после переговоров с диктатором, к нему присоединились европейские лидеры.

Тот факт, что Трамп был относительно доволен тем, что услышал от кремлевского диктатора 19 мая, удивило европейских лидеров. Республиканец не против прямых переговоров между Украиной и Россией и на этом этапе не одобряет усиление санкций против Москвы.

В Германии заявили, что готовы поддержать новый раунд переговоров между Украиной и Россией в Ватикане. Но место встречи не является главным важным фактором, отметили в ФРГ. Главное – это серьезность намерений сторон.

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