Никаких решений об Украине без Украины: Зеленский провел два телефонных разговора с Трампом
В понедельник, 19 мая, президент США Дональд Трамп дважды звонил главе украинского государства Владимиру Зеленскому. Первый раз – перед запланированным звонком российскому диктатору Владимиру Путину, а второй – уже после разговора с Путиным.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он рассказал, о чем общался с американским лидером.
Во время первого телефонного разговора, по словам Зеленского, речь шла об инициативе прекращения огня. Также обсуждали готовность США применить санкции в случае нарушения договоренностей со стороны России.
Владимир Зеленский отметил, что он попросил Дональда Трампа не принимать никаких решений об Украине без Украины.
Во втором разговоре, который состоялся после контакта Трампа с Путиным, к переговорам присоединились европейские лидеры.
Во время совместного звонка с президентом Украины Владимиром Зеленским, председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Италии Джорджией Мелони, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Финляндии Александром Стуббом, Дональд Трамп отметил необходимость вести прямые переговоры между Украиной и Россией.
По словам Владимира Зеленского, Украина рассматривает возможность проведения встречи делегаций на высоком уровне с участием представителей США, России, Украины, а также отдельных европейских государств.
Как сообщал OBOZ.UA, в понедельник, 19 мая президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели телефонные переговоры, которые стали вторым официальным контактом между ними после вступления Трампа на пост президента США в январе 2025 года. После этого разговора Трамп заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и войны.
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