'Я держу в голове красную линию': Трамп заявил, что рассмотрит вариант с наращиванием поставок оружия Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что он рассмотрит вариант с наращиванием поставок оружия Украине. Однако пока политик верит в мирное урегулирование конфликта.

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Слова Трампа цитировали в частности CNN и Clash Report. Он считает, что российский диктатор Владимир Путин "хочет остановиться".

Американский лидер заявил, что война в Украине – это не его война, а он "просто пытается помочь". В то же время он подчеркнул, США не отступают от российско-украинских переговоров.

"У меня в голове есть красная линия, когда я перестану давить на Россию и Украину. Я не скажу, что это за красная линия", – сказал Трамп.

Он добавил, что если бы считал, что не может помочь, то "отошел бы" от переговоров. Политик добавил, что здесь задействованы "очень большие эго".

"Говорю вам, задействованы большие эго, но я думаю, что что-то произойдет. А если этого не произойдет, я просто отступлю, а им придется продолжать", – сказал президент США.

Говоря о санкциях против России, Трамп сказал, что не будет усиливать ограничения, поскольку есть шанс на прогресс в мирном урегулировании.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 мая российский диктатор Владимир Путин и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провели телефонный разговор, в котором обсуждали мирный план в отношении Украины. Он длился более двух часов.

Подводя итоги, Трамп заявил, что "переговоры между Украиной и РФ должны начаться немедленно". Он добавил, что Ватикан в лице Папы Римского уже заявил, что был бы очень заинтересован в проведении переговоров.

Также дважды звонил главе украинского государства Владимиру Зеленскому. Первый раз – перед запланированным звонком Владимиру Путину, а второй – уже после разговора с российским диктатором.

Во время первого телефонного разговора, по словам Зеленского, речь шла об инициативе прекращения огня. Также обсуждали готовность США применить санкции в случае нарушения договоренностей со стороны России. Во втором разговоре, который состоялся после контакта Трампа с Путиным, к переговорам присоединились европейские лидеры.

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