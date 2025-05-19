'Переговоры между Украиной и РФ должны начаться немедленно': Трамп подвел итоги разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп подвел итоги разговора с российским диктатором Владимиром Путиным, который длился более двух часов. Основным тезисом было то, что "переговоры между Украиной и РФ должны начаться немедленно".

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Об этом американский президент сообщил в своей соцсети Тruth Social. Трамп также добавил, что Ватикан в лице Папы Римского уже заявил, что был бы очень заинтересован в проведении переговоров.

"Об этом я проинформировал Зеленского, президента Европейской комиссии, Макрона, премьер-министра Италии, канцлера Германии и президента Финляндии," – говорится в сообщении.

Трамп также заявил, что условия для прекращения огня будут обсуждены между двумя сторонами, потому что они знают детали переговоров, о которых никто другой не знает.

"Россия хочет вести широкомасштабную торговлю с США, когда закончится эта катастрофическая "кровавая баня", – добавил Трамп.

Ранее российский диктатор назвал разговор с Трампом "содержательным, откровенным и очень полезным" и выразил благодарность американскому президенту "за участие США в восстановлении прямых переговоров России и Украины". По его словам, "возобновление контактов в Стамбуле" говорит о том, что стороны "в целом на правильном пути".

Напомним, 17 мая Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с кремлевским главой Владимиром Путиным, который должен состояться в понедельник, 19 мая. Именно в этот день глава Белого дома проведет ряд важных телефонных разговоров, которые могут стать поворотным моментом в усилиях по завершению войны в Украине, и первый диалог состоится с российским диктатором. Впоследствии Трамп планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кремле диалог между президентами РФ и США назвали важным. Что касается личной встречи Путина и Трампа, то все зависит от договоренностей лидеров, отметил кремлевский спикер Дмитрий Песков.

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