Германия поддерживает проведение переговоров между Украиной и РФ в Ватикане: у Мерца назвали главное условие

Германия готова поддержать новый раунд переговоров между Украиной и Россией - на этот раз в Ватикане. Но место встречи - далеко не самое важное, главное - серьезность намерений.

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Такое заявление сделал пресс-секретарь немецкого правительства Штефан Корнелиус. Об этом сообщает Repubblica.

По его словам, Берлин положительно относится к идее привлечения Папы Римского Льва XIV в качестве потенциального посредника. Впрочем, пока ни даты, ни четкого формата переговоров нет.

"Переговоры в Ватикане? Главное, чтобы переговоры были серьезными", – подчеркнул он.

Он подчеркнул: для такого диалога нужна реальная подготовка, а главное – участники должны иметь настоящие полномочия для серьезного разговора о прекращении огня.

Кроме этого, представитель немецкого правительства добавил, что страны Европы координируют усилия с американскими партнерами по новым санкциям против России. В частности, на фоне инициатив Конгресса США по усилению ограничений против Кремля.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 19 мая Трамп и диктатор Владимир Путин провели более двухчасовой телефонный разговор, в котором обсудили мирный план по Украине. По итогам беседы Трамп заявил, что переговоры между Украиной и РФ "должны начаться немедленно".

Президент США также сказал, что держит в голове красную линию, "когда перестанет давить на РФ и Украину". В то же время он заявил, что не планирует усиливать санкции, поскольку "есть шанс" на прогресс в мирном урегулировании.

Также Трамп дважды провел разговор с Зеленским. Первый состоялся перед запланированным звонком Путину, второй - уже после переговоров с диктатором, к нему присоединились европейские лидеры.

Тот факт, что Трамп был относительно доволен тем, что услышал от кремлевского диктатора 19 мая, удивило европейских лидеров. Республиканец не против прямых переговоров между Украиной и Россией и на этом этапе не одобряет усиление санкций против Москвы.

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