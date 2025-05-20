Санкций пока не будет: Трамп заявил Зеленскому и лидерам Европы, что Путин не против переговоров – Axios

Президент США Дональд Трамп был относительно доволен тем, что услышал от кремлевского диктатора Владимира Путина 19 мая, и это удивило европейских лидеров. Республиканец не против прямых переговоров между Украиной и Россией и на этом этапе не одобряет ужесточение санкций против Москвы.

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Деталями телефонных разговоров, которые американский президент провел в понедельник, 19 мая, поделилось издание Axios. Известно, что сначала Трамп позвонил Зеленскому.

По информации источников, эта беседа была короткой. Глава США спросил своего украинского украинского коллегу, что следует сказать Путину.

Зеленский был рад, что Трамп позвонил ему для консультаций. Он попросил потребовать немедленного прекращения огня, пригрозить новыми санкциями и не предлагать никаких уступок России без консультаций с Украиной.

Далее состоялись переговоры с кремлевским диктатором. Сразу после них Зеленский и еще пять европейских лидеров (Германии, Франции, Италии, Финляндии и Европейской комиссии) присоединились к телефонной конференции с Трампом. Они надеялись услышать, что Путин согласился на прекращение огня – или что Вашингтон введет новые санкции за отказ сделать это.

Но вместо этого республиканец заявил, что глава Кремля согласился немедленно начать прямые переговоры о прекращении огня, подчеркнув, что США не будут в них участвовать. Также он выступил против введения санкций в настоящее время, сообщили Axios два источника, присутствовавших на телефонном разговоре, и третий источник, проинформированный о ходе беседы.

Наступило несколько секунд озадаченного молчания. Некоторые европейские лидеры казались "удивленными" или "шокированными", сказали собеседники журналистов.

Затем президент Украины напомнил, что Путин ранее согласился на переговоры 15–16 мая в Турции, и они не дали результата. Трамп не ответил напрямую, сообщили источники.

Также Зеленский и несколько других лидеров, участвовавших в телефонном разговоре, сообщили Трампу, что это была его идея начать мирные переговоры с немедленного 30-дневного прекращения огня.

Представитель Белого дома заявил Axios, что президент США "никогда не соглашался" с тем, что режим тишины должен быть предварительным условием для переговоров, и никогда не говорил, что Зеленский может решать, какими будут эти условия.

Другие европейские лидеры задавали вопрос о возможности введения санкций США против РФ, но Трамп ответил, что не считает это хорошей идеей (мол, Путин хочет заключить сделку).

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони вмешалась, чтобы спросить, почему прекращение огня не может быть достигнуто по крайней мере в течение двух недель перед переговорами. Канцлер Германии Фридрих Мерц спросил, на какие уступки готова пойти Москва.

Трамп ответил, что Путин представит "мирный меморандум" со своими условиями прекращения огня и окончания войны. Он заверил, что попросил Путина представить "что-то, с чем люди могут согласиться", а не предложение, которое будет немедленно отклонено.

По словам источников, Зеленский указал на нерезультативность предыдущих переговоров – если Соединенные Штаты не будет давить, Российская Федерация не предпримет никаких действий.

Неназванный представитель Белого дома считает, что представление Россией "мирного меморандума" будет "значительным шагом вперед", поскольку страна-агрессор в течение нескольких месяцев отказывалась от этого.

В то же время европейских лидеров удивила позиция Трампа, поскольку российский диктатор, судя по услышанному, вообще не изменил своей позиции.

Трамп также подчеркнул, что Киев и Москва должны провести двусторонние прямые переговоры без каких-либо сторонних посредников, поскольку лучше понимают все детали конфликта.

Мелони и Мерц настаивали на том, что США и европейские государства должны быть вовлечены в переговоры. "Кто-то должен быть судьей", – сказал Мелони. Мерц предложил провести встречу со всеми присутствующими сторонами.

Позднее Трамп предложил провести переговоры в Ватикане. Президент Финляндии Александр Стубб спросил Трампа, каковы будут следующие шаги.

"Я не знаю. Кто-то должен выйти и сказать, хорошо или плохо идут переговоры, и тогда мы решим, что делать", – ответил он.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики Института изучения войны уверены, что РФ решила и дальше затягивать процесс и не готова к каким-либо существенным уступкам. Если это не изменится, к длительному и устойчивому миру такие переговоры не приведут.

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