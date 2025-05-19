Трамп и Путин начали телефонные переговоры: что известно на данный момент

В понедельник, 19 мая, около 17:40 российский диктатор Владимир Путин и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп начали телефонный разговор, в котором будет обсуждаться мирный план в отношении Украины.

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Об этом сообщил Reuters, ссылаясь на представителя Белого дома.

"Телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным продолжается", – сказал он.

Издание отмечает, что телефонный разговор между Трампом и Путиным происходит после того, как в Вашингтоне заявили, что прекращение смертоносного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны зашло в тупик и что Соединенным Штатам, возможно, придется выйти из переговорного процесса.

Накануне в Белом доме заявили, что Трамп "разочарован" Путиным и Владимиром Зеленским. Сам американский лидер выразил надежду на "продуктивный день".

Напомним, 17 мая Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с кремлевским главой Владимиром Путиным, который должен состояться в понедельник, 19 мая. Именно в этот день глава Белого дома проведет ряд важных телефонных разговоров, которые могут стать поворотным моментом в усилиях по завершению войны в Украине, и первый диалог состоится с российским диктатором. Впоследствии Трамп планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кремле предстоящий диалог между президентами РФ и США назвали важным. Что касается личной встречи Путина и Трампа, то все зависит от договоренностей лидеров, отметил кремлевский спикер Дмитрий Песков.

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