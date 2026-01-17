Посольство Украины в Иране временно прекратило работу: что происходит

Посольство Украины в Иране временно приостановило работу из-за обострения ситуации с безопасностью. О возобновлении деятельности дипучреждения, дальнейших действиях и возможных изменениях будет сообщено дополнительно.

Об этом сообщили в Посольстве Украины в исламской республике Иран. Также украинские дипломаты призвали украинцев придерживаться ранее обнародованных инструкций и не подвергать себя опасности.

Просьба покинуть страну

"Ранее обнародованные инструкции" – это призыв МИД Украины к украинцам покинуть территорию Ирана. Сейчас выезд из страны возможен только через пункт пропуска в международном аэропорту в Тегеране, на КПП Нордуз/Агарак, что на границе с Арменией, и на КПП Базорган/Сероу, что на границе с Турцией.

"Просим соблюдать указания местных органов власти, не вступать в конфликты с представителями полиции и сохранять спокойствие. В случае изменения ситуации или открытия дополнительных маршрутов выезда из страны информация будет обновляться оперативно", – пообещали в ведомстве.

Отношения Украины и Ирана

По данным МИД Украины, по состоянию на 2025 год в Иране находится около 850 граждан Украины. Из них – около 300 украинок, которые женились на гражданах Ирана. Самой большой считается украинская община в городе Бушер, где около 550 украинцев.

Международные отношения Украины и Ирана, которые испортились после сбития над Тегераном украинского пассажирского самолета,почти прекратились в начале 2022 года – из-за использования иранских дронов для атак на территорию Украины. Уже в сентябре того года президент Украины объявил о лишении аккредитации посла Ирана и сокращении состава его дипмиссии.

В июне 2023 года Украина ввела против Ирана санкции сроком на 50 лет в ответ на военную поддержку России. А в июне 2025 года Украина поддержала Израиль и США и заявила, что удары последних по Ирану являются оправданными.

Что предшествовало

По последним данным, в посольство Украины в Иране еще не поступали сообщения о возможной гибели, ранениях или задержании украинских граждан из-за протестов, которые продолжаются в стране.

Еще 14 января появилась информация, что США могут ударить по Ирану военной силой в ответ на жестокое подавление протестов и убийства активистов. Хотя сейчас американский лидер "сам себя убедил" в том, что в таких ударах нет смысла.

Как сообщал OBOZ.UA, протесты в Иране вспыхнули 28 декабря 2025 года, а уже в январе власти начали жестко подавлять их. Американская правозащитная группа HRANA по состоянию на 14 января подтвердила смерть 2403 протестующих.

