В Иране вспыхнули протесты из-за роста стоимости жизни: к торговцам присоединились студенты

В Иране в последние недели продолжаются протесты, вызванные инфляцией, из-за которой в стране стремительно растет стоимость жизни. На днях к владельцам магазинов и торговцев – основного контингента протестующих – присоединились студенты из нескольких центральных университетов страны.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал свое правительство "прислушаться к законным требованиям протестующих". В свою очередь правительство страны "предложило диалог демонстрантам", передает Al Arabiya.

Реакция властей

Сейчас протестующие требуют немедленного вмешательства правительства для сдерживания колебаний обменного курса и "разработки четкой экономической стратегии".

"Я обратился к министру внутренних дел с просьбой выслушать законные требования протестующих, вступив в диалог с их представителями, чтобы правительство могло сделать все возможное для решения проблем и действовать не только соответственно, но и ответственно", – цитирует вещатель заявление президента страны.

В свою очередь в правительстве заявили, что "официально признают протесты", и добавили, что будет создан механизм диалога, который будет включать в себя переговоры с лидерами протестующих.

Из-за чего возникли протесты

Иранский риал за этот год потерял более половины своей стоимости, а инфляция в декабре достигла 42,5%. В стране и ранее в этом году, причем "неоднократно вспыхивали беспорядки – на фоне санкций США и угроз израильских ударов", отмечает Al Arabiya.

30 декабря курс обмена иранской валюты упал до 1,4 миллиона риалов за один доллар США, что является рекордно низким показателем с начала года, когда он составлял 817 тысяч риалов за доллар.

После объявления указанного курса риала к протестующим "присоединились сотни студентов в четырех столичных университетах", уточняет вещатель.

Решение властей

Главный судья Ирана Голамхоссейн Мохсени Эджеи призвал к "быстрому наказанию виновных в колебаниях валютного курса".

Правительство объявило о замене главы центробанка страны. На должность, по предложению президента страны, назначен Абдольнассер Хеммати. Последний – это бывший министр экономики и финансов, который в марте был уволен с министерской должности именно "из-за резкого падения курса риала", напоминает Al Arabiya.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно иранские силы безопасности вновь задержали лауреата Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади. На этот раз известная женщина была арестована за участие в поминальной службе по правозащитнику Хосрову Аликорди – власти заявили о "временных арестах" и аргументировали их якобы нарушением общественного порядка.

