США могут атаковать Иран в течение 24 часов – Reuters

Соединенные Штаты Америки могут ударить по Ирану военной силой в ответ на жестокое подавление протестов и убийства активистов. По одной из версий, эти атаки могут произойти "в течение следующих 24 часов".

Об этом вечером 14 января написало Reuters. Агентство ссылается на двух чиновников из Европы, не разглашая имена источников.

"Двое европейских чиновников заявили, что военное вмешательство США может произойти в течение следующих 24 часов", – говорится в статье.

Еще один собеседник – неназванный израильский чиновник – также подтвердил, что президент Дональд Трамп, похоже, решил вмешаться в ситуацию в Иране. Масштабы и сроки этого ответа остаются неясными.

"Все сигналы свидетельствуют о том, что нападение США неизбежно, но именно так ведет себя эта администрация, чтобы все были начеку. Непредсказуемость является частью стратегии", – сказал западный военный чиновник.

Глава Белого дома открыто говорил о том, что в течение нескольких дней отреагирует на убийства людей в Иране, не вдаваясь в конкретные детали. Во вторник он пообещал "очень решительные действия", а также призвал жителей продолжать протесты и захватывать институты. "Помощь уже в пути", – уверял Трамп.

Высокопоставленный иранский чиновник, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что Тегеран обратился к союзникам Вашингтона в регионе с просьбой предотвратить американское нападение.

Одновременно с этим власти Исламской Республики Иран пригрозили Соединенным Штатам. Чиновник сказал, что "Тегеран уведомил государства региона – от Саудовской Аравии и ОАЭ до Турции, – что американские базы в этих странах будут атакованы", если США решатся на военную операцию.

По словам собеседника, прямые контакты между министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и специальным посланником США Стивом Уиткоффом были приостановлены.

Что предшествовало

Американская правозащитная группа HRANA по состоянию на 14 января подтвердила смерть 2403 протестующих и 147 человек, связанных с правительством, что значительно превышает количество жертв предыдущих волн митингов, подавленных властями Ирана в 2022 и 2009 годах.

Трамп обещал, что официальный Тегеран столкнется с ответом, если прибегнет к казням. По данным СМИ, США уже прибегли к мере предосторожности и начали выводить часть персонала с баз на Ближнем Востоке.

Как писал OBOZ.UA, 12 января Дональд Трамп объявил о введении новых экономических ограничений против государств, которые продолжают сотрудничество с Ираном. Речь идет о пошлине в размере 25% на все коммерческие операции из США для таких стран.

