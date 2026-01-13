Протесты в Иране: в МИД уточнили, есть ли среди пострадавших украинцы

По состоянию на вторник, 13 января в посольство Украины в Иране не поступали сообщения о возможной гибели, ранениях или задержании украинских граждан из-за протестов, которые продолжаются в стране.

Видео дня

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины. В ведомстве добавили, что продолжают следить за ситуацией. Однако официальных обращений или подтвержденных сведений о пострадавших украинцах не поступало.

"По состоянию на сегодняшнее утро (13 января – ред.) информация о наличии среди погибших, пострадавших или задержанных граждан Украины в посольство Украины в Иране не поступала. Учреждение продолжает осуществлять мониторинг ситуации", – отметили в МИД.

Напомним, в Иране уже вторую неделю продолжаются массовые протесты. Известно о по меньшей мере 500 погибших людей. Протесты стали самыми масштабными с 2022 года. Напряжение вокруг событий в Иране усилилось после заявлений президента США Дональда Трампа, который неоднократно угрожал вмешательством в случае применения силы против демонстрантов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам покинуть территорию Исламской Республики Иран. Такое решение объясняют осложнением ситуации с безопасностью в стране.

Также Украина осудила действия Ирана в отношении протестующих и поддержку России в войне против Украины. Иранский народ заслуживает жизни в безопасности без страха за свою жизнь, отметили в МИД и призвали международное сообщество усилить давление на Тегеран.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!